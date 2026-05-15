AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan açıklama

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara CHP Edirne İl Başkanlığı önünden yanıt verdi. Gencan, "Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım" yanıtını verdi. Gencan, "Ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023'te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz. Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINA İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE YANIT

Gencan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı. Açıklamasında, "CHP Merkez İlçe Danışma Kurulu Toplantımız öncesinde; Parti Meclisi Üyemiz Mahir Yüksel, Kırklareli Milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu, İl Başkanımız Yücel Balkanlı, Merkez İlçe Başkanımız Volkan Akgüngör ve örgütümüzle birlikte; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu, hayat pahalılığını ve vatandaşlarımızın yaşadığı gerçek sorunları değerlendirdiğimiz basın açıklamamızda bir araya geldik." dedi.

Gencan ayrıca, "Babaocağımızda; birlik, dayanışma ve ortak mücadele kararlılığımızı bir kez daha hep birlikte ortaya koyduk." diye konuştu.

"YAPAY GÜNDEMLERİN DEĞİL, HALKIN GERÇEK GÜNDEMİNİN PEŞİNDEYİZ"

Gencan, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak; yapay gündemlerin değil, halkın gerçek gündeminin peşinden yürümeye, Edirne’miz ve ülkemiz için aynı inanç ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.