AKP'li vekilin oğlu silahla okula geldi: Rezaletin üstü örtülemedi

Aydın’da bir özel okula ilişkin “milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı” iddiası üzerinden başlayan tartışma, öğrencilerin CİMER başvurularıyla yeni bir boyut kazandı.

Aydınpost’ta yer alan habere göre, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğlu 2025'te okula silahla geldi. Bunun üzerine gazeteci Yelis Ayaz hakkında “yanlış bilgi yayma” suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava süreci başlatıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinde ise başlangıçta iddia edildiği gibi “okulu silahla basma” olayının gerçekleşmediği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

CİMERE'E BAŞVURDULAR

Ancak süreç, öğrencilerin CİMER’e yaptığı başvurularla yeniden gündeme geldi. 12. sınıf öğrencilerinin şikayetlerinde, 2025 yılında bir öğrencinin okula silah getirdiği, bu silahla arkadaşlarının başına silah dayayarak fotoğraf çektiği ve olayın okul yönetimine bildirilmesine karşın gerekli yaptırımların uygulanmadığı iddia edildi. Öğrenciler ayrıca, okul yönetiminin olayı gizlediğini ve şikayetçi öğrencilere baskı ve mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Başvurularda, okul yönetiminin “nüfuzlu kişilere göre hareket ettiği” ve öğrenci güvenliğinin yeterince sağlanmadığı yönünde ifadelerin yer aldığı, iddiaları destekleyen fotoğrafların da dosyaya eklendiği belirtildi.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ayrıca Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2026’da “ihbar yok” yönünde resmi kayıt oluşturmasına rağmen, bir gün sonra dört ayrı CİMER başvurusunun sisteme düştüğü; bu başvuruların daha sonra savcılığa iletildiği ifade edildi.