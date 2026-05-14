Son Dakika | Yasa dışı bahisten gözaltına alındı: Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, kara yoluyla Adana'ya getirildi.

Sağlık kontrolünden geçmek için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Kütahyalı, gazetecilere konuştu.

GÖZALTINDAKİ ROK'TAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var." cevabını verdi. Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Adana Haberi

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri tarafından Adana merkezli 21 ilde; "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Rasim Ozan Kütahyalı

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.