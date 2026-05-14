Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Yasa dışı bahisten gözaltına alındı: Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Son Dakika | Yasa dışı bahisten gözaltına alındı: Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Son dakika haberi... Adana merkezli ‘Yasa dışı Bahis Soruşturması’ kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana’ya getirildi.

Son Güncelleme:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, kara yoluyla Adana'ya getirildi.

Sağlık kontrolünden geçmek için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Kütahyalı, gazetecilere konuştu.

GÖZALTINDAKİ ROK'TAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var." cevabını verdi. Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika | Yasa dışı bahisten gözaltına alındı: Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama - Resim : 1
Kaynak: Adana Haberi
Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis çetesinin kasasıymış! Milyonluk hesap hareketleri...Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis çetesinin kasasıymış! Milyonluk hesap hareketleri...

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri tarafından Adana merkezli 21 ilde; "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Rasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yasa Dışı Bahis Operasyon Adana Gözaltı Rasim Ozan Kütahyalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro