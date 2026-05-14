Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis çetesinin kasasıymış! Milyonluk hesap hareketleri...

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, dün akşam sosyal medya hesabından Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonu paylaşımını 'Çetelerin tamamı bitecek' şeklinde alıntıladıktan saatler sonra gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda sabah saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın işlemleri devam ediyor.

ÇETENİN KASASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR!

ROK (Rasim Ozan Kütahyalı) hakkında ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis çetesinin kasası olduğu öne sürüldü.

Dosyada kasa hesap olduğu değerlendirilen 11 isim ve hesabına ilişkin mali analizde ROK'un da bu isimler arasında olduğu, ROK'un hesabına;

2022-24 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu,

2022-24 yılları arasında hesabından 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildiği iddia edildi.

6 ÖDEME KURULUŞUNDAN 35 MİLYON LİRA...

Yine aynı raporda ROK'un hesabında 2022-24 yılları arasında 6 farklı ödeme kuruluşundan 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu değerlendirildi.

Emrullah Erdinç'in söz konusu paylaşımı şu şekilde: