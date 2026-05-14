Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis çetesinin kasasıymış! Milyonluk hesap hareketleri...
Bu sabah saatlerinde yasa dışı bahisten gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın, bahis çetesinin kasası olduğu ifade edildi. ROK'un hesabına 2022-24 yılları arasında milyonlarca lira para girişi yapıldığı iddia edildi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, dün akşam sosyal medya hesabından Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonu paylaşımını 'Çetelerin tamamı bitecek' şeklinde alıntıladıktan saatler sonra gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda sabah saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın işlemleri devam ediyor.
ÇETENİN KASASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR!
ROK (Rasim Ozan Kütahyalı) hakkında ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis çetesinin kasası olduğu öne sürüldü.
Emrullah Erdinç'in söz konusu paylaşımı şu şekilde:
MASAK Raporunda Rasim Ozan Kütahyalı Detayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. İddialara göre dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı. MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi. Rapora göre Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına; 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildiği iddia edildi. Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi. Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor.