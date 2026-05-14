Mayıs ayının girilmesine rağmen Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, bu kez çöl tozlarının yurdu etkisi altına alacağını bildirildi.

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Senegal üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi.

SENEGAL'DEN YOLA ÇIKTI GELİYOR

Açıklamada, Senegal kaynaklı toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde yağış görüşebileceği kaydedildi.

PENCERELERİ KAPILARI KAPATIN

Hava Forum, "Senegal'den yurdumuza toz geliyor! Hafta sonu yurdumuzda tekrar çamur yağmuru bekleniyor" diyerek duyurdu. Toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği de ifade edildi. Uzmanlar, atmosferde taşınan toz partiküllerinin yaratacağı kirlilik sebeiyle, vatandaşlara pencere ve kapıları kapatmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda da 39 kent için sarı kodlu uyarı verilmişti.

ÇÖL TOZU NEDEN OLUR?

Çöl tozu, özellikle Sahra Çölü gibi kurak bölgelerdeki ince kum ve toprak parçacıklarının, güçlü rüzgarlar (atmosferik hareketler) tarafından havaya kaldırılarak binlerce kilometre uzağa taşınması sonucu oluşuyor. Bu doğal olay, atmosferdeki basınç farkları nedeniyle meydana geliyor.