Hafta sonu planı olanlar bir kez daha düşünsün: İstanbul'a ara verip bir daha gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul’da gün boyunca aralıklı yağış ve serin hava etkisini sürdürecek. Hafta sonuna kadar (bugün hariç) hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak pazar gününden itibaren kentte yeniden serin ve yağışlı hava etkili olacak.

GÜNLÜK SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Kentte sabah saatlerinde sıcaklık 14°C seviyelerinde başlayacak. Öğle saatlerinde 16°C’ye yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam 12°C’ye, gece ise 10°C’ye kadar düşecek.

Nem oranının yüzde 60 ile 85 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın poyraz yönünden orta kuvvette, zaman zaman sert eserek 10-35 km/s hızlara ulaşacağı bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 15°C olarak ölçüldü.

Yağış miktarının gün içinde 2 ila 5 kg/m² aralığında olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'A ARA VERİP BİR DAHA GELECEK

AKOM’un haftalık değerlendirmesine göre, İstanbul’da hafta sonuna kadar (bugün hariç) hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 21–24°C aralığına kadar çıkması bekleniyor.

Ancak pazar gününden itibaren kentte yeniden serin ve yağışlı hava etkili olacak.

15 Mayıs Cuma: Parçalı ve az bulutlu, yağış yok (10–21°C)

16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu ve açık, yağış yok (13–24°C)

17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (14–22°C)

18 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (13–19°C)

19 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu (12–20°C)

20 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (13–17°C)

AKOM'DAN “DİKKAT” UYARISI

