Alanya'da ekmeğe yüzde 30 zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Alanya’da fırıncı esnafının bir süredir beklediği ekmek zammı netleşti. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Ali İhsan Özdemir, Antalya Valiliği Uzlaşma Komisyonu toplantısının ardından yeni tarifeyi resmen duyurdu.

Alanya'da ekmek fiyatları 15 Mayıs Cuma gününden itibaren değişiyor. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir’in açıklamasına göre, daha önce 15 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin yerini, 20 liradan satılacak 230 gramlık ekmekler alacak.

Yeni Fiyat ve Gramaj Listesi

15 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:

230 Gram Ekmek: 20 TL

Eski Tarife: 200 Gram / 15 TL

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğin hem gramajı 30 gram artırıldı hem de fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Zammın gerekçesi olarak fırıncıların yükselen maliyetler altında ezilmemesi ve üretimin aksamaması gösterildi. Özdemir, vatandaşın taze ve kaliteli ekmeğe ulaşmaya devam edeceğini ifade ederken, kararın "ortak akıl" ile alındığının altını çizdi.