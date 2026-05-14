İlahiyat fakültesindeki tecavüz skandalının detayları ortaya çıktı: Öğrencisini görüntülerle tehdit etmiş

Kastamonu'yu karıştıran "tecavüz" skandalıyla ilgili flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlahiyat hocası Ali D.'nin tecavüzünden kurtulmak için camdan aşağı atlayarak yaralanan öğrencinin erkek olduğu öğrenildi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Ali D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞ!

Halk TV'nin ulaştığı kaynaklar, Ali D.'nin ifadesinde erkek öğrencisiyle “ilişki yaşadıklarını” itiraf ettiğini belirtti.

Öğrencinin ilişkiyi bitirmek istediği ancak Ali D.'nin telefonunda bulunan fotoğraf ve videoları ailesine göndermekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Ali D.'nin tartışma esnasında öğrenciye bıçak çektiği de elde edilen bilgiler arasında

Ali D.'nin elinde başka öğrencilere ait görüntülerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

DERSLERE GİRMEMİŞ

Halk TV'nin elde ettiği bilgilere göre Ali D. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Ali D., Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev alıyor ancak bugüne kadar derslere girmemiş.

Kastamonu DSİ’de memur olarak işe başlayan Ali D.'nin sonra İl Özel İdaresi’ne peşinden de üniversiteye geçiş yaptığı belirtildi.

'MENZİL'E YAKIN' İDDİASI

Ali D.'nin Adıyaman'daki Menzil Köyü’ne birkaç kez gittiği ve Menzil yapılanmasına yakın olduğu iddialar arasında.

Öte yandan Ali D.'nin Ankara merkezli Vahdet Vakfı’na bağlı Kudema Derneği'nde ücretsiz Arapça dersler verdiği ortaya çıktı.

YOUTUBE'DA DERS ANLATIYOR!

Ali D.'nin "EDURESE Akademi" isimli bir Youtube kanalında ders videoları yayınladığı da görüldü.

Olayın ardından Kastamonu Üniversitesi, Ali D.'ye ait akademik profil sayfasını internet sitesinde pasife aldı.