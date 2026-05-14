Mahkemeden karar çıktı emekli maaşına tam bloke koymanın yolu açıldı

İstinaf Mahkemesi, emekli aylığına konulan blokenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlatan bir emeklinin dosyasında emsal niteliğinde bir karara vardı. Yargı süreci sonunda, kredi borcu nedeniyle emekli maaşının tamamına el konulmasının "yasal olarak mümkün" olduğuna hükmedildi.

MAAŞIN İADESİNİ İSTEDİ

Hukuki sürece konu olan olayda, emekli bir şahıs bir bankadan kredi kullandıktan sonra 2015 senesinde emekli aylığının tamamının kesilmesi yoluyla borcunu kapattı. Fakat 2016 yılında, söz konusu emeklinin yetkilisi olduğu ticari şirketin kullandığı kredi borcu gerekçe gösterilerek maaşının tamamından yapılan kesintiler devam ettirildi.

2018 yılında yapılan müracaat üzerine kesinti işlemi durdurulsa da, mağdur emekli konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemeye başvuran emekli, yasalara göre maaşından en fazla yüzde 25 (dörtte bir) oranında kesinti yapılabileceğini vurgulayarak, geçmişte yapılan tam kesintilerin kendisine geri ödenmesini talep etti.

BANKA 'SÖZLEŞME'Yİ ÖNE SÜRDÜ

Davalı banka ise savunmasında, kullandırılan kredinin tüketici kredisi değil, ticari nitelikte olduğunu öne sürdü. Banka vekili, emeklinin kredi sözleşmesi imzalanırken banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat hesapları ve emekli olması durumunda bağlanacak aylıkları üzerinde bankaya hapis, mahsup ve takas etme yetkisi verdiğini beyan etti.

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyayı inceleyerek ve bilirkişi raporundaki tespitlere dayanarak emekli şahsın başvurusunu haklı buldu ve bankanın yaptığı kesintilerin iade edilmesine karar verdi.

Ancak banka, bu kararı bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ BANKAYI HAKLI BULDU

Dosyayı yeniden değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi, milyonlarca emekliyi endişelendiren bir karara vardı. Birgün'de yer alan habere göre mahkeme, emekli aylığının yattığı hesap üzerinde bankanın sözleşmeden doğan mahsup yetkisi olduğunu vurguladı. Emekli maaşına doğrudan ve tam blokajın yolunu açan kararda şu teknik ifadelere yer verildi:

“…müşterinin banka nezdindeki mevduat hesabından ihbarda bulunulmadan mahsup yapılabileceğinin düzenlendiği, ayrıca davacının kredi bedelinin emekli maaş hesabı ile diğer tüm hesaplarından ödenmesi için kesinti yapılabilmesine yönünde talimat verdiği görüldüğü, hesap ekstresinden de bu talimata uygun olarak emekli maaş hesabından kesintilerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davacı, kredi nedeniyle kredi taksit bedellerinin ifası için emekli maaş hesabından kesinti yapılmasına yönelik yazılı talimat verdiği, davacının emekli hesabından yapılan ticari krediye ilişkin kesintilerin genel kredi sözleşmesi hükümlerine ve davacının emekli hesabından yapılan bireysel krediye ilişkin kesintilerin bireysel kredi sözleşmesi hükümlerine uygun olduğunu anlaşılmıştır.”

EMSAL KARAR: MAAŞIN TAMAMINA EL KONULABİLECEK

İstinaf Mahkemesi verdiği bu emsal karar ile ilk derece mahkemesinin "iade" kararını ortadan kaldırdı.

Bu hükümle birlikte, bankaya borcu olan ve sözleşmeye imza atan emeklilerin maaşlarının tamamının bloke edilmesinin önündeki hukuki engel kalkmış oldu. Kararın kesin olduğu ve bağlayıcılık taşıdığı ifade edildi.