İPA'dan 'okul saldırısı' araştırması: Endişe büyük!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul baskınlarının ardından anne ve babaları derin bir korku sardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Gündem Araştırmaları”nın nisan ayı raporu açıklandı. Araştırmada, okul saldırılarına ayrı bir başlık açılarak İstanbulluların güvenlik algısı ve toplumsal beklentileri ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 88,8’i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti. yüzde 6,5’i olayların kısmen endişlendirdiğini, yüzde 4,7’si ise endişelendirmediğini belirtti. Cinsiyete göre incelendiğinde kadınların erkeklere oranla daha endişeli olduğu görüldü. Kadınların yüzde 96,3’ü, erkeklerin ise yüzde 81,2’si çok endişeli olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 57,6’sı dijital içeriklerin ve sosyal medyanın bu tür saldırıları tetiklemede etkili olduğunu belirtti. yüzde 31,4’ü ise sosyal medya ve dijital içerikler etkili olsa da saldırıların esas sorumlusu olmadığını kaydetti.

YÜZDE 39 'POLİTİKA EKSİKLİĞİ' DEDİ

Araştırmada okullarda yaşanan şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade edenlerin oranı yüzde 63,2 çıktı.

Katılımcıların yüzde 39,3’ü saldırıların eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve politika eksikliğinden kaynaklandığını, yüzde 36,1’i sosyal medya ve zararlı dijital içeriklerin etkili olduğunu, yüzde 20,6’sı okullarda güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını, yüzde 14,1’i sosyoekonomik eşitsizliklerden, yüzde 11,5’i akran zorbalığından, yüzde 7,4’ü çocuklara yönelik psikolojik destek ve önleyici programların eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.