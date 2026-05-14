Öğretmen ve öğrenciler hayatlarını kaybetmişti! TBMM Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa-Siverek'te 2007 doğumlu bir eski öğrenci silahla okuduğu okulu basarak 16 kişiyi yaralamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren eski öğrenci yakalanacağını anlayınca intihar etmişti.

Şanlıurfa'daki okul baskınından sadece bir gün sonra dehşetin adresi Kahramanmaraş olmuştu. Ayser Çalık Ortaokulu'na silahla gelerek etrafa ateş saçan 14 yaşındaki öğrenci, bir öğretmen ile 11 öğrenciyi öldürmüştü.

Türkiye gündemini derinden sarsan saldırıların ardından TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Meclis araştırması komisyonu, saha çalışmalarına Kahramanmaraş’tan başladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in de katıldığı toplantıya TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun yanı sıra Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile Müftülük görevlileri de katıldı. Burada açıklama yapan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon olarak Meclis'te grubu olan partilerin 1’er milletvekilleriyle Kahramanmaraş’a geldiklerini belirtti.

Taziye ziyaretinde bulunmak için kente geldiklerini belirten Beyazıt, şöyle konuştu:

“Komisyonumuz Meclis'imizde tüm partilerin ortak önergeleriyle kurulmuş bir komisyondur. Bu ve benzeri olayların önlenmesi açısından komisyonumuz, gerçekten dikkatli bir şekilde görev yapma noktasında gayret göstermektedir. Komisyonumuzda 3 Kahramanmaraş milletvekili, 3 Şanlıurfa milletvekili, yine mesleklerine baktığımız zaman 4 öğretmen 2 tıp doktoru, 3 psikolog, 5 avukat, 1 mühendis, 5 akademisyen, eğitimci, sendikacı, 2 gazeteci-yazar milletvekili bulunmaktadır."

MEZAR ZİYARETLERİ YAPILDI

Beyazıt, ölen öğrencilerin mezarlarını ziyaret ettiklerini anlatarak şöyle konuştu:



"Yusuf Tarık ve Almina'nın mezarlarını ziyaret ettik. İçimiz kan ağlıyor, ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz, büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özeni, gayreti gösterecektir. Komisyonumuz da çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz, taziye olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz. Ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş’ımıza, bu sefer komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ailelerine bütün komisyon üyesi olan milletvekillerimiz olarak başsağlığı diliyoruz, sabrı zemin niyaz ediyoruz. Onların bu düşüncesinin üzüntüsünün milletimizin vicdanında çok büyük yaralar açtığını, çok büyük üzüntü ifade ettiğinin de farkında olarak bu bilgileri size aktarmak istiyoruz." (DHA)