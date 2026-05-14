İmam hatipte 'kitap' krizi: Okul müdürü açığa alındı! İşte okulu karıştıran liste

Pendik'te bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu'nda kitap krizi çıktı. Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu'nda hazırlandığı iddia edilen kitap listesi sosyal medyada gündem oldu. Kitap okuma listesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.

GÖREVDEN ALINDI

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap listelerinde söz konusu paylaşımlarda adı geçen kitapların bulunmadığını bildirdi. Valilik, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmış olup, ilgili okul müdürü soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır."

MÜDÜRDEN 'İMZA' SAVUNMASI

Konuyla ilgili olarak görüşülen okul müdürünün söz konusu okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi. Müdür, böyle bir listenin varlığından ancak sosyal medyadaki paylaşımlar aracılığıyla haberdar olduğunu beyan etti.

KRİZE NEDEN OLAN KİTAPLAR

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde söz konusu listede Victor Hugo'nun Sefiller, Martin Heidegger'in Metafizik Nedir, Zekeriya Beyaz'ın İslam ve Giyim Kuşam, İhsan Eliaçık'ın Bana Dinden Bahset gibi kitapları yer alıyordu.

İşte o liste...