Özgür Özel'in Whatsapp yazışmaları için 'hodri meydan! "Tüm mesajlar geri çağırılsın"

Etkin pişmanlık ifadesinde CHP Lideri ile para alışverişi için yazıştıklarını ifade eden Özkan Yalım'a CHP'den yanıt geldi. Tüm mesajların geri getirilmesi için başvuru yapıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, tutuklanmasının ardından verdiği etkin pişmanlık ifadesinde; CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Gizem Özcan ile CHP’li Gamze Pamuk Ateşli hakkında somut dayanak sunmadan çeşitli iddiaların yanı sıra Özgür Özel ile aralarında 2023 yılında para alışverişi olduğunu öne sürmüştü.

CHP'DEN HODRİ MEYDAN: MESAJLARIN GERİ GELMESİ İÇİN BAŞSAVCIĞA BAŞVURULDU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri getirilmesi için başsavcılığa başvuru yapıldığını açıkladı.

"“Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm whatsapp yazışmalarının, içeriğindeki fotoğraf ve görseller de dahil olmak üzere geri çağırılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir"

ETKİN PİŞMANLIKTAN İFADE VERDİ CEZAEVİ DEĞİŞTİ

30 Mart tarihinde tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık için ifade vermesinin ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

