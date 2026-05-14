İlk sınav İtalya'da: Sahne sizin Sultanlar
Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'da dörtlü turnuva maçlarıyla prova yapacak.
Filenin Sultanları İtalya'nın Genova kentinde düzenlenecek dörtlü turnuvada birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın maç programı şöyle:
22 Mayıs
18:00 | Türkiye vs Polonya
22:00 | İtalya vs Sırbistan
23 Mayıs
18:00 | Sırbistan vs Polonya
22:00 | İtalya vs Türkiye
24 Mayıs
18:00 | Türkiye vs Sırbistan
22:00 | İtalya vs Polonya
FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU
Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz