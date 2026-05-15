Gülşah Durbay'ın babasından Yılmaz Özdil'e yalanlama: Yazıklar olsun

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından; hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babasının kendisini aradığını ve CHP'de yapılan usulsüzlüklerle ilgili şikâyette bulunduğunu öne sürmüştü.

Özdil'in iddiasına, Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay'dan yalanlama geldi.

Özdil'in "Gülşah Durbay’ın babası beni aradı. CHP’deki yolsuzluklarla ilgili öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı." şeklindeki iddiasına ilişkin gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Durbay, "Ben Yılmaz Özdil’i hayatımda görmedim. CHP’ye saldırmak için bizim adımızı kullanıyor, yazıklar olsun." dedi.

Şaban Sevinç'in aktardığına göre, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay şu sözlerle tepki gösterdi:

"Çok ayıp etti Yılmaz Bey; benim kızımın acısı üzerinden bir siyasi istismar yapmaya kalkıyor. Ben onu Sözcü'den ayrıldıktan birkaç gün sonra aramıştım; kızım için bir yazı yazmıştı, onun için teşekkür etmek amacıyla aradım. Sonrasında da biraz sohbet ettik. Tutmuş bunu sanki parti aleyhine gizemli şeyler söylemişim gibi videosunda anlatmış. Telefonunu Rıfat Serdaroğlu'ndan aldım, öyle aradım. Sadece ben Özdil'le konuşurken CHP'nin ihraçlar konusunda yavaş hareket ettiğini, daha hızlı çalışması gerektiğini söyledim, ondan bir şikâyetim oldu. Özgür Bey bizim çocuğumuz; ben Özgür Özel'i 25 yıldır tanıyorum, bizim yanımızda büyüdü, çocuğumuz gibi kendisini çok severim. Daha pazar günü Anneler Günü'nde bizi ziyarete geldi ve işini çok başarılı yapıyor. Özkan Yalım'ın 'para verdim' iddiaları var, bunlar gülünç şeyler. Özgür Özel'in parayla işi olmaz, dürüst adamdır."