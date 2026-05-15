Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil çok sayıda gözaltı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı Emrah Karan dahil 13 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ile birlikte toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin belediyeyle bağlantılı çeşitli adreslerde arama yaptığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında ekiplerin bazı adreslerde detaylı incelemelerde bulunduğu, çok sayıda belge ve evraka el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü belirtilirken, gözaltıların gerekçesine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği ifade edildi.