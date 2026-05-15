Burcu Köksal sokağa çıktı ama koruma perdesinin ardında

CHP’den AKP’ye geçişiyle siyaset dünyasında büyük tartışmalara neden olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, partisinden ayrıldıktan sonra halkın arasına karıştı. Kentteki bir kitap etkinliğine katılan Köksal’ın etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri ve oluşturulan koruma perdesi gözlerden kaçmadı.

BURCU KÖKSAL SOKAĞA ÇIKTI AMA KORUMA PERDESİNİN ARDINDA

Afyonkarahisar’daki bir kitap fuarı etkinliğine katılan Burcu Köksal, program süresince korumaları tarafından yakından takip edildi. Etkinlik boyunca Köksal’ın çevresinde adeta bir güvenlik duvarı örülürken, korumaların vatandaşla bir araya geldiği anlarda dahi bir an bile çekilen karelerden ayrılmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Köksal’ın CHP bünyesindeyken resmi bir polis koruması talebi bulunmuyordu.

O dönemde yakın güvenliğini, eşi Yasin Köksal’ın yeğeni olduğu belirtilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli bir zabıta personeli sağlıyordu. Ancak siyasi saf değişikliğinin ardından güvenlik protokollerindeki bu ani artış, "protesto korkusu" yorumlarına neden oldu.

Burcu Köksal’ın yoğun koruma eşliğindeki görüntüleri, CHP yönetiminden gelen sert eleştirileri yeniden akıllara getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Köksal’ın AKP’ye geçiş kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşer. Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir” ifadelerini kullanmıştı.

Zeybek'in bu öngörüsünün ardından Köksal'ın sokağa ancak geniş bir koruma kadrosuyla çıkabilmesi, kamuoyunda "halkla arasına perde mi çekildi?" sorularına neden oldu.