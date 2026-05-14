İBB Davası'nda 38'nci gün! İfadesini geri çeken Murat Kapki: MASAK hakkında suç duyurusunda bulunacağız
414 sanıklı İBB davasının 38. duruşmasında, 'etkin pişmanlık' ifadesini geri çeken Murat Kapki savunma yaptı. Raporlardaki kâr oranlarının hatalı hesaplandığını ifade eden Kapki, MASAK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 38. gününde devam ediyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 77'si tutuklu sanığın yargılandığı davanın bugünkü oturumunu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başlattı. Duruşma, "etkin pişmanlık"tan yararlanan Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun avukatının savunmasıyla açıldı.
Dün gerçekleşen oturumda İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha savunmasını tamamlamış, İmamoğlu mahkeme başkanına "Cebeci konusu bitti. Sizden taleplerde bulundum. Vali'yi çağıracak mısınız?" sorusunu yöneltmiş, mahkeme başkanı ise konuyla ilgili ara karar kuracağını belirtmişti. Duruşmada bugün, savunması ve sorgusu biten itirafçı sanık Gökhan Köseoğlu'nun avukatı söz aldı.
"RESMEN SAHTEKARLIK YAPMIŞLAR"
İş insanı olduğunu ve siyaset yapmadığını belirten Kapki, "İş insanı siyaset yapmaz; CHP ile de çalışır, AK Parti ile de çalışır, MHP ile de çalışır. İş insanı herkesle çalışır" dedi. İhale süreçlerinin İmamoğlu'ndan önce de aynı olduğunu ve onun dönemi başladıktan sonra prosedürün değişmediğini anlatan Kapki, "Dosyada İlbakların adı geçiyordu ama iddianamede yoklar. Onlar da benimle aynı ihaleleri aldılar. Benimle beraber Silivri'ye getirildiler. Benim suçlu onların suçsuz sayılmasının sebebi nedir? Cevabını veremeyeceğinizi biliyorum ama soruyorum." dedi
İhalede olmayan yerlerde pano kullandıklarının iddia edildiğini kaydeden Kapki, dosyayı hazırlayan bilirkişi hakkında "Resmen sahtekarlık yapmışlar" iddiasında bulundu.
Mahkeme başkanının duruşmaya verdiği öğle arasının ardından savunmasına devam eden Kapki, kamu zararı iddialarını net bir dille reddetti. Kapki, "Ortada bir kamu zararı yok. Belediye ve Kültür A.Ş. ilk defa bizim ihale aldığımız dönemde kâr etmiştir. Belediye, olmayan bir şeyi çıkarttı ve gelir elde etti" diyerek sözlerini noktaladı.
MASAK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI
Savunmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yönelik veriler sunan Kapki, MASAK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şirketinin 2020'den 2024'e kadar kârlılık oranının 0,21 olarak hesaplandığını, 2024'te ise bu oranın 2,53'e çıktığının iddia edildiğini söyledi. Kapki, "2020-2023 arasında net kar bölü satış işlemi yapmışlar. 2024’te ciro bölü kar yapmışlar. Doğru işlem yapsalardı kârlılığımız 0,30 olacaktı" dedi.
Kapki, Kültür A.Ş.'den bugüne kadar toplam dört ihale aldıklarını, ancak bunlardan yalnızca üçünün suçlama konusu yapıldığını vurguladı. Kapki, "Bir ihalenin ana ihalesi Ekrem İmamoğlu döneminden önce yapılmış. Muhtemelen bu yüzden iddianameye almamışlar" dedi.
KAPKİ: HEPSİNİN İSMİNİ AÇIKLAYACAĞIM
Köseoğlu'nun avukatının ardından iş insanı Murat Kapki savunmasına başladı. Daha önce verdiği 'etkin pişmanlık' ifadesini yönlendirildiğini belirterek resmi olarak geri çeken Kapki, "Bugün, yalnızca suçlamalara cevap vermek için değil, hakkımda çizilen yapay karakteri silmek için buradayım" sözleriyle savunmasına giriş yaptı. Kapki, "Çocuklarımın büyümesine tanıklık edemiyorum. Ailemin temel geçim kaynağıyım. Uydurma iddialarla hapisteyim. 8,5 yaşındaki oğlum depresyon tedavisi görüyor, 25 kilo aldı" dedi. Kendisine yönelik süreç içinde önce "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" tanımlaması yapıldığını, ardından rüşvet vermekle itham edildiğini anlattı.
23 yıldır reklam sektöründe olduğunu söyleyen Kapki, hakkında yapılan yayınlarla ilgili “Ben ek ifade verince hepsi sustu. Sonra burada dilekçe verince o yayınlar yeniden başladı. Bu arkadaşların hepsinin ismini açıklayacağım” dedi.
BVA adlı şirketi kurduğunu ve kurumsal bir yapı inşa etmek istediğini ifade eden Kapki, bu süreçte "30 yıllık arkadaşım" dediği Hüseyin Köksal'ın da kendisine ailesinden bağımsız bir iş kurmak istediğini ilettiğini, birlikte reklam sektörü üzerine konuştuklarını aktardı. Kapki, "Ona ortak olabileceğini söyledim ve düşüncelerimiz uydu. Kuzenini ortak olarak koyacağını söyledi" dedi. Kapki savunmasında ayrıca, sektördeki başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldığını hatırlattı.
Girdiği reklam ihalelerine kazanmak amacıyla girdiğini vurgulayan Kapki, "Burada yargılanan reklamcı arkadaşlarımıza 'İhalelerle ilgili fiyat teklifi verin' derseniz hepsi birbirine yakın olur" diye konuştu. Üst geçit ihalelerini aldıklarında alışılmadık bir durum ortaya çıktığı için reklam alanlarını satamadıklarını aktaran Kapki, "Her yerde boş advercity reklamları göründü. Kendi reklamımızı yapmış olduk" dedi. Suçlama konusu yapılan 3 ihalenin 2020 ile 2023 yılları arasında yapıldığını hatırlatan Kapki, "Girip de kazanmadığımız bir sürü ihale var" cümlesini kurdu. Açık hava şirketi olarak 2020 yılında pandemiden dolayı uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle satış yapamadıklarını anlatan Kapki, iddianamede öne sürüldüğü gibi 2021'den sonra olağanüstü bir kârlılık elde etmediklerini, sadece yasakların kalkmasıyla kârlılıklarının arttığını belirtti.
KÖSEOĞLU CEPHESİ: ÖRGÜTÜN SİYASİ AMACINA HİZMET ETMESİ MÜMKÜN OLMAZ
Köseoğlu'nun avukatı, müvekkilinin herhangi bir menfaat temin etmediğini ve mal varlığında artış yaşanmadığını savundu. Avukat, "İddia edilen örgütle taban tabana zıttır. Örgütün siyasi amacına hizmet etmesi mümkün olmaz. Olayların ortada çıkması için gerekli belgeleri müfettişe teslim etmiştir" ifadelerini kullandı. Müvekkilinin suçlandığı eylemlerin hiçbirinden haberdar olmadığını, görev ve sorumluluğunun bulunmadığını belirten avukat, Köseoğlu'nun eylemlerden tek tek beraat ettirilmesini mahkemeden talep etti.
DAVADA SON DURUM
İBB davasının genel seyrinde ise gün içinde yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti; tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi. Toplam 414 kişinin yargılandığı dosyada, önceki tutukluluk incelemesinde 18, son tutukluluk incelemesinde ise 15 kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sanık sayısı 77'ye geriledi.
Duruşmada mahkeme başkanı, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan ancak tutukluluk hali devam eden ve savunma listesinde 105. sırada bulunan Adem Soytekin'in savunmasının öne alınması talebini kabul etti. Normal şartlarda Pehlivan'dan sonra savunma yapacak olan Soytekin, savunmasını tamamladıktan sonra yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi. Soytekin, dava sürecinde bugüne kadar 8 kez "etkin pişmanlık"tan yararlanmak üzere ifade vermişti. İlk etapta tahliye edilen Soytekin, verdiği ifadeler tutarsız bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı. Soytekin'in daha önceki ifadeleri doğrultusunda Pehlivan tutuklanmış; Pehlivan'ın avukat yönlendirmesi yaparak "Soytekin'i 'etkin pişmanlık'tan vazgeçirmeye çalıştığı" iddia edilmiş ve kendisine "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltilmişti.
Öte yandan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında "örgüt üyeliği" ve "örgüte yardım" suçlaması bulunmayan tutuklular yönünden mevcut tedbir uygulamalarını yeniden değerlendirdi. Mahkeme heyeti, aralarında CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Çağlar Türkmen ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın da yer aldığı toplam 27 kişi hakkında uygulanan "iletişim kısıtlaması"nın kaldırılması amacıyla ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazdı. Yazılan müzekkerede, "İsimleri yazılı tutuklu sanıkların haklarında örgüt üyeliği veya örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme suçu kapsamında sevk bulunmadığından kurumunuzca uygulanan tedbirlerin bu husus gözetilerek değerlendirilmesi hususlarında gereği rica olunur" denildi. Kararla birlikte bu 27 tutuklunun telefon görüşmelerindeki süre sınırlamaları değiştirilecek.
Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik suçlamaları kapsayan, aralarında Başkan İnan Güney'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın İBB davasıyla birleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu birleştirme işlemi sonucunda davadaki toplam sanık sayısı 414'e ulaştı.