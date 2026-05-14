İBB Davası'nda 38'nci gün! İfadesini geri çeken Murat Kapki: MASAK hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Köseoğlu'nun avukatının ardından iş insanı Murat Kapki savunmasına başladı. Daha önce verdiği 'etkin pişmanlık' ifadesini yönlendirildiğini belirterek resmi olarak geri çeken Kapki, "Bugün, yalnızca suçlamalara cevap vermek için değil, hakkımda çizilen yapay karakteri silmek için buradayım" sözleriyle savunmasına giriş yaptı. Kapki, "Çocuklarımın büyümesine tanıklık edemiyorum. Ailemin temel geçim kaynağıyım. Uydurma iddialarla hapisteyim. 8,5 yaşındaki oğlum depresyon tedavisi görüyor, 25 kilo aldı" dedi. Kendisine yönelik süreç içinde önce "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" tanımlaması yapıldığını, ardından rüşvet vermekle itham edildiğini anlattı.

23 yıldır reklam sektöründe olduğunu söyleyen Kapki, hakkında yapılan yayınlarla ilgili “Ben ek ifade verince hepsi sustu. Sonra burada dilekçe verince o yayınlar yeniden başladı. Bu arkadaşların hepsinin ismini açıklayacağım” dedi.

BVA adlı şirketi kurduğunu ve kurumsal bir yapı inşa etmek istediğini ifade eden Kapki, bu süreçte "30 yıllık arkadaşım" dediği Hüseyin Köksal'ın da kendisine ailesinden bağımsız bir iş kurmak istediğini ilettiğini, birlikte reklam sektörü üzerine konuştuklarını aktardı. Kapki, "Ona ortak olabileceğini söyledim ve düşüncelerimiz uydu. Kuzenini ortak olarak koyacağını söyledi" dedi. Kapki savunmasında ayrıca, sektördeki başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldığını hatırlattı.

Girdiği reklam ihalelerine kazanmak amacıyla girdiğini vurgulayan Kapki, "Burada yargılanan reklamcı arkadaşlarımıza 'İhalelerle ilgili fiyat teklifi verin' derseniz hepsi birbirine yakın olur" diye konuştu. Üst geçit ihalelerini aldıklarında alışılmadık bir durum ortaya çıktığı için reklam alanlarını satamadıklarını aktaran Kapki, "Her yerde boş advercity reklamları göründü. Kendi reklamımızı yapmış olduk" dedi. Suçlama konusu yapılan 3 ihalenin 2020 ile 2023 yılları arasında yapıldığını hatırlatan Kapki, "Girip de kazanmadığımız bir sürü ihale var" cümlesini kurdu. Açık hava şirketi olarak 2020 yılında pandemiden dolayı uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle satış yapamadıklarını anlatan Kapki, iddianamede öne sürüldüğü gibi 2021'den sonra olağanüstü bir kârlılık elde etmediklerini, sadece yasakların kalkmasıyla kârlılıklarının arttığını belirtti.