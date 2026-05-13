Afyon'da Burcu Köksal karikatürü Erdoğan'a hakaret sayıldı! Gazeteci gözaltına alındı

CHP'den AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştiren karikatür nedeniyle, yayınlandığı gazetenin sahibi, gazeteci Sezer Küçükkurt gözaltına alındı. Gerekçe 'Cumhurbaşkanına hakaret'...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesi, siyaset gündeminde sıcak tartışmaları yeniden tetikledi. Afyon'da ise, bir gazetecinin gözaltına alınmasına yol açtı. Üstelik de 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla...

Afyonkarahisar'da yayın yapan Kocatepe Gazetesi'nde, Burcu Köksal'ı eleştiren bir karikatür yayınlandı.

Karikatürde, Burcu Köksal AKP'nin kapısını çalarken arkasında yer alan bir grup "Bizim ekmek teknemizi başımıza yıkacaklardı, yerle yeksan oldular" diyor.

Burcu Köksal ise "Şunların ekmek kapılarını bari başlarına yıkabilseydik de tükürdüğümüz her şeyi yaladığımıza değseydi bari" diye konuşuyor. Yanındaki bir figür "Adamlar dualı imiş, ben ne bileyim" yorumunu yapıyor.

Bu karikatür yayınlandıktan saatler sonra Kocatepe Gazetesi'nin sahibi Sezer Küçükkurt, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Küçükkurt serbest bırakıldı. Gazeteci İsmail Akar’a konuşan Küçükkurt, şunları söyledi:

“Gazetemizde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddiasıyla gözaltına alındım. Geceyi emniyette geçirdim. Az önce çıkarıldığım mahkeme tarafından az önce serbest bırakıldım. Adliyede işlemlerimiz devam ediyor. Hiçbir zaman hakaret etmedim. Etmem de..."

Küçükkurt ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında "Kocatepe Gazetesi'nde yayınlanan bir karikatür üzerine "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile ifademe başvuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir saygısızlığım ve hakaretim söz konusu değildir, olamaz. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.

MHP ADAYI OLARAK KÖKSAL İLE YARIŞMIŞ

30 yıllık gazeteci olan ve sürekli basın kartı sahibi olan Sezer Küçükkurt, kentte MHP'li kimliği ile tanınıyor. Kocatepe Gazetesi'nin de sahibi olan Küçükkurt, son yerel seçimlerde MHP adayı olarak yarışmış. CHP ve AKP'nin ardından, yüzde 10,9 oyla, üçüncü olmuş.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
