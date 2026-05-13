Taze AKP'li Burcu Köksal İzmir marşıyla kazandığı Afyonkarahisar'a mehterle döndü!

CHP'den istifa ederek AKP saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da düzenlenen katılım töreninin ardından şehre döndü. Belediye binası önündeki Mehteran takımının da yer aldığı organizasyonda vatandaşlara ve belediye personeline seslenen Köksal, yeni siyasi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TAZE AKP'Lİ BURCU KÖKSAL İZMİR MARŞIYLA KAZANDIĞI AFYONKARAHİSAR'A MEHTERLE DÖNDÜ!

Ankara'daki AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen partiye geçen Burcu Köksal, belediye binasına geldi.

Yerel seçimlerde CHP bünyesinde girdiği yarışı kazanarak göreve gelen Burcu Köksal için belediye binası önünde bir karşılama programı organize edildi. Belediye hizmet binasının önündeki alana kurulan sahnede gerçekleştirilen törene Mehteran takımı da dahil edildi.

Köksal, belediye binasına gelişinde mehteran takımının çaldığı marşlarla karşılandı.

Hazırlanan ses sistemleri ve kurulan platformda vatandaşlara seslenen Köksal, "Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır, işte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım" dedi.

Köksal konuşmasında "Dün söylediğim gibi sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.