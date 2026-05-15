TRT müjdeyi verdi: Son 41 yılın merak edilen maçı şifresiz yayınlanacak

1986 yılından beri sadece Rangers ve Celtic'in şampiyon olduğu İskoçya Ligi'nde 41 yıl sonra üçüncü bir takım şampiyon olabilir.

İskoçya Premiership'in son hafta maçında Celtic ve Hearts karşı karşıya gelecek.

16 Mayıs Cumartesi (yarın) Celtic Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 14.30'da başlayacak.

HEARTS'A BERABERLİK YETİYOR

Kritik maçta Hearts, sahadan beraberlik ayrılsa dahi İskoçya'nın iki dev takımının hegamonyasına son verecek ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Celtic'in ise sadece sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

İskoçya’da 1985 yılında Aberdeen’in elde ettiği şampiyonluğun ardından ligde “Old Firm” olarak anılan Celtic ve Rangers’ın hakimiyeti başladı. O tarihten bu yana iki ekip dışında hiçbir takım kupaya ulaşamazken, Celtic 23, Rangers ise 17 kez mutlu sona ulaştı.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Milyonlarca futbolseverin beklediği mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

66 YILLIK HASRET BİTEBİLİR

Tarihinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Hearts ise ligde son olarak 1959-60 sezonunda zirveye çıktı. Celtic’in 1 puan önünde, 80 puanla liderlik koltuğunda oturan Hearts, yarın oynayacağı maçtan beraberlikle ayrılması halinde bile 66 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek. Böylece İskoç futbolunda “Old Firm” olarak bilinen Celtic-Rangers ikilisinin 41 yıldır süren üstünlüğü de sona erecek.