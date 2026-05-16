AKP'li isimden gündemi sarsacak adaylık iddiası: Erdoğan için birden fazla plan var

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Ankara kulislerini hareketlendiren dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, özellikle temmuz ayından itibaren siyasetin yeni bir kulvara girebileceğini belirterek, Türkiye’nin büyük siyasi gelişmelere gebe olduğunu ifade etti.

İktidarın büyük önem verdiği 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi sonrasında siyasi hareketliliğin hız kazanabileceğini kaydeden Tayyar, siyasi ilişkiler ve ittifakların yeniden şekillenebileceğine işaret etti. Tayyar, bu sürecin yeni anayasa ve sistem değişikliği tartışmalarını da güçlendirebileceğini söyledi.

Ankara’da perde arkasında yoğun diplomasi trafiği yaşandığını belirten Tayyar, kamuoyunun ihtimal vermediği temasların sürdüğünü öne sürdü.

ETKİLİ İKİ BAŞLIK NE?

Sürecin en etkili iki başlığının ise “çözüm süreci” tartışmaları ile CHP’de görülen “mutlak butlan” davası olacağını ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de dikkat çeken Tayyar, İran’da yaşanan savaş atmosferinin iç siyasetin önüne geçebileceğini vurguladı.

'ERDOĞAN RAHAT'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçte en rahat siyasi aktör olduğunu savunan Tayyar, Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla formül bulunduğunu dile getirdi.

Tayyar, Ankara’da “baskın erken seçim” havası hissetmediğini belirterek, böyle bir ihtimalin de olmadığını savundu.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor. Siyasi atmosfer, büyük siyasi olaylara gebe.

İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir. Siyasi ilişkiler, ittifaklar, yelpazedeki dağılım yeniden tanımlanabilir, daralabilir veya genişleyebilir. Bu hareketlilik, yeni Anayasa ve sistemik revizyon ihtimalini güçlendirebilir.

Arka kapı diplomasisi sürüyor, ihtimal verilmeyen sıcak gelişmeler, temaslar yaşanıyor. Bu sürecin yüksek tesirli iki hadisesi, çözüm süreci ve CHP’deki mutlak butlan davası olacaktır. İran savaşının seyri, iç siyasi gündemin önüne de geçebilir. Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor. Bu yoğunluk içinde ‘baskın erken seçim’ hesabını hissetmedim, ihtimal de vermiyorum. Sıcak yaz kapıda."