Mehmet Sevingen'e TGRT yayınında ağlayarak çağrı yaptığı isimlerden yanıt: Sakın adımızı kullanma

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in TGRT Haber’de ağlamaklı bir ses tonuyla CHP’nin eski yöneticileri Adnan Keskin ve Eşref Erdem’e yaptığı “Ayağa kalkın, partinize sahip çıkın” çağrısına iki isimden de sert yanıt geldi.

Keskin, Sevigen’in CHP’yi hedef alan yayınlara çıkmasını doğru bulmadığını ifade ederken, Erdem ise “Yoluma altın döşeseler TGRT’ye çıkmam. Benim adımı da kullanma dedim” sözleriyle tepki gösterdi.

Sevigen, TGRT Haber’de katıldığı programda CHP yönetimine yönelik ağır eleştiriler yöneltmiş, duygusal bir konuşmayla partinin eski isimlerine seslenmişti. Adnan Keskin, Eşref Erdem, Mahmut Yıldız ve Ali Özcan gibi isimleri göreve çağıran Sevigen, “Neredesiniz? Siz de konuşun, siz de omuz verin” şeklinde konuştu.

Gazeteci Şaban Sevinç’e konuşan Adnan Keskin ve Eşref Erdem ise Sevigen’in açıklamalarına tepki gösterdi.

ADNAN KESKİN: YAPTIĞI ŞEY ÇOK YANLIŞ

Şaban Sevinç’in aktardığına göre Adnan Keskin, Mehmet Sevigen’in tutumunu doğru bulmadığını dile getirdi.

Keskin’in, Sevigen’in iktidara yakın televizyon kanallarında CHP’ye yönelik sert açıklamalar yapmasını yanlış değerlendirdiğini belirten Sevinç, Keskin’in şu ifadelerini aktardı:

“Mehmet Sevigen’in bu haline üzülüyorum. Sürekli partiyi eleştiren televizyonlara çıkmasını hiç doğru bulmuyorum. Partiye düşmanlık yapan televizyonlara çıkması yanlış.”

Keskin’in ayrıca CHP’ye yönelik bazı eleştirileri bulunduğunu ancak bunları kamuoyu önünde değil, parti içinde dile getirmeyi tercih ettiğini söylediği belirtildi.

ELEŞTİRİLERİMİ DOST SOHBETLERİNDE SÖYLERİM

Sevinç’in aktardığına göre Keskin, parti içindeki sorunların konuşulabileceğini ancak bunun iktidara yakın ekranlarda yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Keskin’in, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bunları dost sohbetlerinde, partililerle konuşurken söyleriz. Genel merkez yöneticilerine anlatırız. Ama iktidarı destekleyen kanallarda kamuoyu önünde partiyi küçük düşürücü şekilde konuşmayız” dediği aktarıldı.

EŞREF ERDEM: BENİM ADIMI KULLANMA DEDİM

Şaban Sevinç, Mehmet Sevigen’in çağrısında adı geçen isimlerden Eşref Erdem’le de görüştüğünü söyledi.

Sevinç’in aktardığına göre Erdem, Sevigen’in televizyon programlarında kendi adını kullanmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Erdem’in daha önce Sevigen’i arayarak, “Mehmet, bir daha televizyonda sakın benim adımı anma. Kendi düşünceni ifade ederken kendini kuvvetlendirmek için benim adımı kullanma” dediği aktarıldı.

"TGRT'YE ASLA ÇIKMAM"

Eşref Erdem’in de CHP yönetimine yönelik bazı eleştirileri olduğu ancak bunları parti içinde dile getirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Şaban Sevinç’in aktardığına göre Erdem, TGRT’ye çıkma çağrısına ilişkin “Mehmet’e söyledim. Bu yandaş kanallara çıkma. Benim yoluma altın döşeseler yine TGRT’ye çıkmam. Sakın benim adımı da kullanma dedim” ifadelerini kullandı.