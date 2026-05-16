Eşi fakirlik belgesi alan AKP'li vekil özür dilerken açtırdı kutuyu! CHP'li Akdoğan tek tek açıkladı

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığının ortaya çıkması, AKP kanadından isimler de dahil olmak üzere siyasilerin sert eleştirilerine neden oldu. Belgenin eşi ve kız kardeşlerinin taraf olduğu miras davasında harçları ödememek için alındığını ifade eden Hüseyin Altınsoy, özür diledi ancak CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. Altınsoy'un özrü konuşulurken bu kez de eşini usulsüz şekilde sigortalı gösterdiği ortaya çıktı.

Skandallar iddialar peş peşe gelince belgeyi ortaya çıkaran CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Altınsoy'a sert çıkıştı.

EŞİ FAKİRLİK BELGESİ ALAN AKP'Lİ VEKİL ÖZÜR DİLERKEN AÇTIRDI KUTUYU!

CHP'li Umut Akdoğan, AKP'li vekilin özür dilerken CHP'ye yönelik kullandığı "istismarcı" ifadesine sert tepki gösterdi.

Altınsoy'un "haberim yoktu" savunmasının inandırıcı olmadığını ifade eden Akdoğan, "Ankara Milletvekili olarak benim bu konudan haberim oldu, senin Aksaray Milletvekili olarak konudan haberin olmadı mı? Buna kim inanır?" sorusunu yöneltti.

Vekil eşi dahil dört kız kardeşten üçünün "yoksul" olduğu iddiasıyla alınan belgeye de değinen Akdoğan, bu belgenin şartlarının sağlanmadığını söyledi. Akdoğan, "Ya bir ailede dört kadından üçünün aylık geliri asgari ücretin üçte birinden aşağıdaysa, bir defa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ AKDOĞAN TEK TEK AÇIKLADI

Umut Akdoğan, Altınsoy hakkındaki yeni bir usulsüzlük iddiasını da gündeme getirdi. Altınsoy’un eşini kendi mali müşavirlik bürosunda usulsüz olarak sigortalı gösterdiğinin ortaya çıktığını belirten Akdoğan, "Kabahatinizle oturmadınız, CHP'ye iftira atarak özür dilediniz. Şimdi yapılacak şey çok belli; istifa edeceksin" dedi.

Altınsoy'un istifa etmemesi durumunda Meclis Başkanı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Akdoğan, şu ifadelerle konuşmasını noktaladı:

"Sayın Meclis Başkanımız, gereğini yapınız. Olmuyor mu? AKP, Sayın Cumhurbaşkanı, gereğini yapınız. Bir özür diliyor, CHP'ye istismarcı diyor, kumpas davalarını önümüze getiriyor. Yok öyle yağma kardeşim, sonuna kadar peşindeyiz."