Eşi fakirlik belgesi alan AKP'li vekilin skandalları bitmiyor: SGK'yı da aldatmış!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığını açıkladı. Siyasi isimler ve vatandaşlardan tepkiler peş peşe geldi.

Hüseyin Altınsoy, belgenin eşi ve kız kardeşlerinin taraf olduğu miras davasında harçları ödememek için alındığını iddia etti.

Söz konusu davanın eşi ve üç kız kardeşinin ortaklaşa açtığı bir tapu iptal davası olduğunu belirten Altınsoy, eşinin diğer kız kardeşlerinin ekonomik durumlarının zayıf olması nedeniyle adli yardımdan faydalanmak üzere mahkemeye müracaat edildiğini ifade etti.

Müşterek bir dava olması hasebiyle bu durumun yaşandığını savunan Altınsoy, hem eşinin hem de kendisinin adli yardımı vicdanen kabul etmelerinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Öte yandan Atasoy, "CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

SGK İDDİASI

Serap Altınsoy'un Hüseyin Altınsoy'un müşavirlik bürosunda usulsüz bir şekilde sigortalı gösterildiği yeni iddialar arasında.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre; Serap Altınsoy’un eşine ait müşavirlik bürosundan 2006’da 12 gün, 2016’da 114 gün, 2020’de 247 gün, 2021’de 360 gün ve 2022’de 210 gün sigorta priminin yatırıldığı öne sürüldü.

CHP Parti Meclisi üyesi Abbas Ali Ertürk, “Milletvekilinin eşi, milletvekiline ait olan mali müşavirlik bürosunda sigortalı çalışmıştır, bu sigortalı işleminin de fiilen olmadığı, kişinin orada gerçek anlamda çalışmadığı, kağıt üstünde sigortalı gösterildiği bilinmektedir. Yani bir milletvekili Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da aldatmaktadır” dedi.