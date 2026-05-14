AKP'li vekilin eşi harç ödememek için fakirlik belgesi aldı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşinin bir tapu davası sürecinde muhtarlıktan 'fakirlik ilmühaberi' aldığını açıkladı. Durumun detaylarını anlatan Akdoğan, dava dosyasındaki harç ödemesinden kaçınmak için izlenen yolu aktardı.

MAHKEME HARCINDAN MUAF OLMAK İÇİN YOKSULLUK BELGESİ ALDI

Akdoğan'ın aktardığına göre, normal şartlarda mahkemede tapu davası açılırken belirli bir harç ve vergi ödenmesi gerekiyor. Devletin yoksul vatandaşların hak arama hürriyetini korumak amacıyla tanıdığı bir istisna bulunuyor. Buna göre, maddi durumu yetersiz olan kişiler, muhtarlıktan "Bu kişi fakirdir" beyanını içeren bir ilmühaber alarak bunu dava dosyasına sunduklarında harç ödemekten muaf tutuluyorlar. Akdoğan, bir milletvekili eşinin sırf mahkemeye harç ödememek adına bu belgeyi temin ettiğini ve söz konusu belgenin dava dosyasına eklendiğini ifade etti.

DAVALI AVUKATI FARK ETTİ

Dosyaya giren belgenin ardından yaşanan gelişmeleri aktaran Akdoğan, davalı tarafın avukatının dosyaya sunulan fakirlik ilmühaberini fark ettiğini belirtti. Avukatın duruma, "Bu nasıl olur? Davacı olan hanımefendinin kocası milletvekili. Bir milletvekili devletine vergi ödeyemeyecek, o mahkemeye harç veremeyecek durumda mı?" sözleriyle itiraz etmesinin ardından konu mahkemede gündeme geldi.

BAŞSAVCILIK İKİ İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Davalı avukatının itirazı üzerine mahkeme konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na aksettirmesinin ardından, Başsavcılık tarafından hem belgeyi düzenleyip veren kişi hem de belgeyi alarak dosyaya sunan milletvekili eşi hakkında soruşturma başlatıldı.

"ÇEYREK YÜZYILLIK ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ"

CHP'li Akdoğan, sürece ilişkin bir dizi soruyu gündeme taşıdı. Bir milletvekilinin "Ben acz içindeyim, ben fakirim" diyerek eşine bu belgeyi almasını ve bir başkasının da bu belgeyi verebilmesini sorgulayan Akdoğan, basının konuya yaklaşımını da eleştirdi. Medyanın pek çok olayı yakından takip etmesine rağmen bu iddiayı kendileri dile getirene kadar haberleştirmediğine dikkat çeken Akdoğan, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, AK Parti iktidarının çeyrek yüzyıllık çürümüşlüğünün parçalarından yalnızca bir tanesidir. Bir milletvekilinin karısına devlete vergi vermemek için fakirlik ilmühaberi almaya tenezzül etmesi AK Parti'nin çürümüşlüğünün göstergesidir."

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DERHAL İSTİFA ETMELİSİN"

Akdoğan açıklamalarının sonunda yargıya, AKP yönetimine ve Meclis Başkanlığına çağrıda bulunarak atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

"Hiç iktidardan korkmadan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu işin peşine düşen onurlu isimler bu işi devam ettirmeli."

"AK Partili milletvekilleri aralarında böyle tenezzül eden bir milletvekilinin olduğunu bilmeli."

"AK Parti derhal bu kişiyi ihraç etmeli."

"Hüseyin Altınsoy, bu çağrı da sana; sen de derhal milletvekilliğinden istifa etmelisin."

"Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanıdır. AK Parti genel başkanı sıfatıyla partisinde böyle bir isim olduğunu ve partisinde buna benzer çokça olaylar olduğunu bilmelidir, müdahale etmelidir."

"Sayın Meclis Başkanımız, lütfen biliniz; bu isimler parlamentoya yakışmamaktadır ve Hüseyin Altınsoy gereğini yapmalıdır."