İmamoğlu'na destek olmuştu şimdi AKP'ye sunucu oldu: Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
AKP Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen 'Gençlik Şöleni' etkinliğini Eser Yenenler'in sunması tepkileri de beraberinde getirdi. Yenenler 2019 yılındaki iptal edilen İBB seçimlerinde İmamoğlu lehine paylaşımda bulunmuştu.
AKP'nin Kocaeli'de düzenlediği 'Gençlik Şöleni' dün akşamdan beri sosyal medyanın dilinde. Daha önce şölene katılan şarkıcı Merve Özbey’in, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımları nedeniyle etkinlikten çıkarıldığı iddiaları da kamuoyunda tartışılmıştı.
ESER YENENLER'E İMAMOĞLU'NU SAVUNAN MESAJI HATIRLATILDI
Tartışmaların odağında, Yenenler’in 7 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı yer aldı. Söz konusu paylaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yapılmıştı.
Paylaşımın yeniden gündeme taşınmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, AKP yöneticilerini etiketleyerek organizasyona tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda, Yenenler’in etkinlikte sunuculuk yapmasının eleştirildiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA HER KESİMDEN YORUMLAR
Konuya ilişkin yalnızca iktidar yanlısı hesaplardan değil, muhalif kullanıcılar tarafından da yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Yenenler’in siyasi tutumu için eleştiriler dile getirildi.
Öte yandan AKP'li sosyal medya hesapları Furkan Bölükbaşı ile Nisa Çaydan’ın Eser Yenenler tercihine tepki gösterdi.
AKİT’TEN DE ELEŞTİRİ GELDİ
İktidara yakın çizgisiyle bilinen Yeni Akit gazetesi de konuya ilişkin bir haber yayımladı. Haberde, Yenenler’in geçmişteki paylaşımı üzerinden eleştiriler yöneltildiği ve etkinlikte sunuculuk yapmasının tartışma yarattığı ifade edildi.
"Şölende sunuculuk yapan Eser Yenenler'in ise 2019'daki paylaşımı sosyal medyada AK Parti'liler tarafından tepkiye yol açtı. YSK tarafından seçimlerin iptal ettirildiği gün olan 6 Mayıs 2019'dan bir gün sonra 7 Mayıs 2019'da kendi sosyal medya hesabından yaptığı "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada bazı duyarlı vatandaşlar "Her şey güzel olacak diyen Eser Yenenler sunucu imiş, yakıştımı bu" serzenişinde bulundu. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Gönül Dağı oyuncusu Burak Haktanır ise, Eser Yenenler'in AK Parti şöleninde sunuculuk yapmasının tartışmalı bir tercih olduğunu savundu."