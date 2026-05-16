Konya'da evlat vahşeti! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Konya-Meram'da devriye gezen polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan bir genci fark etti.

Durumdan şüphelenen ekiplerin sorduğu sorulara tek tek yanıt veren Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Ekipler, Dinçer'in tarif ettiği adrese giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ!

İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği eve giren polisler, Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Nazife ve Gökhan Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)