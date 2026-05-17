Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Erkan Ersöz İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor
Erkan Ersöz

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor

Ülkemizde okulların kapanmasına endekslenen yaz tatili, Kurban Bayramı’nın dokuz gün ilan edilmesiyle bir nevi öne çekildi. Otomobil piyasası geleneksel olarak tatil öncesinde hareketlenir, fakat içinde bulunduğumuz ekonomik girdapta bu sıfır araç satışlarına yansımıyor. Markaların düşük faizli kampanyalarına rağmen yılın ilk dört ayında otomobil satışları yüzde 6 geriledi. Sebebi belli; bugün en ucuz sıfır araç için bile ortalama 1,4 milyon TL bütçe ayırmak gerekli. Çok ağır vergilendirme yüzünden orta sınıfın bile 2 milyon TL’den başladığı Türkiye’de, halk da gözünü ikinci ele çeviriyor.

İKİNCİ EL FİYATLARI REEL OLARAK DÜŞÜŞTE

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 1

Sıfır araç fiyatları enflasyon oranında artarken, ikinci el pazarı enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarla düşüşünü sürdürüyor. Otomobil ilan platformu arabam.com’un verilerine göre, ortalama fiyat Mart’ta 901.156 TL iken, Nisan’da 912.045 TL oldu. Bu fiyatların nominal olarak yüzde 1,19 artması anlamına gelse de, enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 2,85 gerilediğini ortaya koyuyor.

TALEPTE AZALMA YOK

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 2

Yılın başından itibaren sıfır araçlara talep adım adım azalırken, ikinci eldeki hareket giderek artıyor. arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Tüketicinin alım gücündeki baskı, sıfır araç satışlarında düşüş eğilimini beraberinde getirdi. İkinci el piyasasında ise geçen yıl aynı dönemle kıyasladığımızda ilk üç ayda düşüş yaşanmadı. Talebe rağmen fiyatların artmaması, piyasanın sağlıklı bir dengeye doğru ilerlediğini gösteriyor” diyor.

PAZAR LİDERİ İKİNCİ ELİN DE BİRİNCİSİ

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 3

İlk dört aylık dönemde sıfır araç pazarında en çok satan ilk dört marka sırasıyla Renault, Toyota, Volkswagen ve Hyundai oldu. Renault satışlarının yüzde 86’sı, Toyota’nın yüzde 90’ı, Hyundai’nin yüzde 65’i yerli üretim araçlardan geldi. İkinci el piyasasında ise ilk on marka Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen şeklinde sıralanıyor. Şöyle yorumlamak mümkün: Borsa tabiriyle hızlı al-sat yapanlar açısından Renault ve Fiat boğa piyasası gibi öne çıkarken, alıp bekleyen ayı piyasasında Toyota ve Hyundai daha muteber.

YERLİLER İKİNCİ ELİN GÖZDESİ

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 4

Model bazında bakıldığında ikinci el pazarında yerli üretimler net bir şekilde ayrışıyor, yani daha kolay alınıp satılıyor. İlk iki sıra Renault’nun yerlileri Clio ve Megane’ın. Üçüncü sırada bir diğer Bursalı model Fiat Egea yer alırken, onu Toyota Corolla takip ediyor. İlk on içine Opel Astra ve Corsa modelleriyle giriyor. Diğer yaygın modellerin ortak özelliği ise Türkiye sıfır araç pazarından çekilerek artık satılmıyor oluşu. Bunlar, Volkswagen Passat ve Polo ile Ford Focus ve Honda Civic.

AĞIRLIK 1 MİLYON TL’NİN ALTINDAKİLERDE

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 5

Yüzde 31 ile en büyük pay 600 bin TL’ye kadar olan araçların ilanlara ait. 600 bin-1 milyon TL aralığındakiler yüzde 27, 1-1,4 milyon TL arası yüzde 19, 1,4-1,7 milyon TL arası yüzde 9 paya sahip. Türkiye araç piyasasında rakamların çok yüksek oluşunun bir göstergesi de 1,7 milyon TL üzerindeki araçların yüzde 14 oranında pay alması.

EN ÇOK İLAN 10-15 YAŞ MODELLERDE

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 6

İlanlardaki yaş aralıkları bakınca beş yaşa kadar genç araçların ilan oranının yüzde 25,4 seviyesinde olduğu görülüyor. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 17 iken, en yüksek pay yüzde 30,6 ile 10-15 yaş aralığındaki araçların. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,3 olarak kaydediliyor; 20 ve üzerindeki yaşlardaki araçlarsa yüzde 15,7 gibi halen ciddi bir pay alıyor.

SIFIRDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ TRENDİ İKİNCİ ELE YANSIMADI

İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor - Resim : 7

Yakıt tipine göre sıfır araç pazarında son yıllara damga vuran gelişme benzinli ve dizel araçlardaki dramatik gerilemeye karşın elektrikli ve hibrit otomobillerin hızlı yükselişiydi. Ancak bu ikinci el piyasasına hiç de öyle yansımıyor. Sıfır pazarında yüzde 5’lere kadar düşen dizel araçlar, ikinci elde yüzde 47 ile en yüksek paya sahip. Benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,9; LPG’lilerinse yüzde 18. Elektrikli araçların ilan oranı sadece yüzde 1,4’te kalırken, hibritlerinki yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Otomobil Araç Tatil Vergi
Yazarlar
Diğer Yazıları
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları

Ekonomik tansiyonun en belirgin ölçüldüğü alanların başında otomotiv sektörü gelir. Ağır ticari araçlar düşüyorsa sanayi ve tarım zordadır; otomobil satışları azalıyorsa halkın geneli dardadır....
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model

Son 20 yılda adım adım yükselişle SUV gövde tipli araçlar önce sedanların geleneksel hakimiyetini kırdı, nihayetinde açık ara zirveye oturdu. Küresel çaptaki bu trendin Türkiye’deki karşılığı...
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model

2026 otomobil sektörü için hiç parlak başlamadı. Yılın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışları yüzde 6’ya yakın düşerken, birçok marka 2025’ten sarkan stoklarını eritme çabasında. Diğer yandan...
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı

Her ne kadar hafif ticari araç kategorisinde olsa da sağladıkları konfor ve teknolojiyle en lüks SUV’lerle aşık atan pikapların satışları yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 20 büyüme...
Amaç artık çevrecilik değil ekonomik: En ucuz 10 elektrikli otomobil

İran’a yapılan saldırıyla dünyada yükselen petrol fiyatları, vergi yükümüzle birlikte bize çok pahalıya patladı. Motorin fırladı, benzin kanatlandı; kontağı çevirmenin maliyeti de alabildiğine...
Sonuçlar çok çarpıcı! Daralan otomobil pazarında satışlarını artırabilen 10 marka

Yıllara yayılan ekonomik kriz ortamında dahi bir yatırım aracı olarak görüldüğü için otomobil satışları artmaya devam ediyordu. Ancak yılın ilk çeyreği sonunda sıfır araç satışlarının yüzde 5,8...
Şehir otomobillerinde en ucuz 10 model

Bayramdı, memleketti derken yılda anca iki-üç kez uzun yol yapanlar, tüm araç kullanıcı kitlesinin neredeyse yüzde 90’ını oluşturuyor. Çoğu otomobil sahibinin asıl amacı, şehir içinde A’dan B...
Otomatik vitesli benzinli otomobillerde en az yakan 10 model

ABD-İsrail ortaklığının İran’da başlattığı savaş, küresel bir petrol krizi de beraberinde getirdi. Dünyanın en ağır akaryakıt vergilendirmelerinden birinin olduğu ülkemiz, çıkan faturayı çok daha...
2026 otomobilde yerli üretim yılı olacak: Yepyeni modeller geliyor

Son yıllarda otomobil pazarında yükselişin arkasındaki itici güç, ithalattaki artıştan kaynaklandı. Enflasyonla mücadele kapsamında baskılanan döviz kurları, yerli üretimin cazibesini azalttı ve...
Otomobil düşüşte hafif ticari araçlar uçuşta: En ucuz 10 model

Geçen sene yüzde 10’dan fazla büyüyen otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026’ya sert bir frenle başladı. Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 1’e yakın düşerken, toplam pazarın yüzde...
Son raporlara göre en çok arıza çıkaran otomobil modelleri

Bağımsız ürün değerlendirmesiyle son kullanıcı araştırmalarına odaklı, tarafsız Amerikan tüketici örgütü Consumer Reports; yine Amerikan veri analitiği ve tüketici zekası şirketi J.D. Power; son...
Benzin zammına direnmenin yolu: Hibrit otomobillerde en ucuz 10 model

Benzinin litresi 57 TL’nin üstünde ve bu hafta içi küresel dalgalanmaların etkisiyle yeni bir zam daha bekleniyor. Geçmişte sübvanse edilen motorine desteğin kalkmasıyla dizel araçlar cazibesini...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro