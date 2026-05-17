İkinci el otomobilde fırsat zamanı: Talep artıyor fiyat düşüyor

Ülkemizde okulların kapanmasına endekslenen yaz tatili, Kurban Bayramı’nın dokuz gün ilan edilmesiyle bir nevi öne çekildi. Otomobil piyasası geleneksel olarak tatil öncesinde hareketlenir, fakat içinde bulunduğumuz ekonomik girdapta bu sıfır araç satışlarına yansımıyor. Markaların düşük faizli kampanyalarına rağmen yılın ilk dört ayında otomobil satışları yüzde 6 geriledi. Sebebi belli; bugün en ucuz sıfır araç için bile ortalama 1,4 milyon TL bütçe ayırmak gerekli. Çok ağır vergilendirme yüzünden orta sınıfın bile 2 milyon TL’den başladığı Türkiye’de, halk da gözünü ikinci ele çeviriyor.

İKİNCİ EL FİYATLARI REEL OLARAK DÜŞÜŞTE

Sıfır araç fiyatları enflasyon oranında artarken, ikinci el pazarı enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarla düşüşünü sürdürüyor. Otomobil ilan platformu arabam.com’un verilerine göre, ortalama fiyat Mart’ta 901.156 TL iken, Nisan’da 912.045 TL oldu. Bu fiyatların nominal olarak yüzde 1,19 artması anlamına gelse de, enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 2,85 gerilediğini ortaya koyuyor.

TALEPTE AZALMA YOK

Yılın başından itibaren sıfır araçlara talep adım adım azalırken, ikinci eldeki hareket giderek artıyor. arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Tüketicinin alım gücündeki baskı, sıfır araç satışlarında düşüş eğilimini beraberinde getirdi. İkinci el piyasasında ise geçen yıl aynı dönemle kıyasladığımızda ilk üç ayda düşüş yaşanmadı. Talebe rağmen fiyatların artmaması, piyasanın sağlıklı bir dengeye doğru ilerlediğini gösteriyor” diyor.

PAZAR LİDERİ İKİNCİ ELİN DE BİRİNCİSİ

İlk dört aylık dönemde sıfır araç pazarında en çok satan ilk dört marka sırasıyla Renault, Toyota, Volkswagen ve Hyundai oldu. Renault satışlarının yüzde 86’sı, Toyota’nın yüzde 90’ı, Hyundai’nin yüzde 65’i yerli üretim araçlardan geldi. İkinci el piyasasında ise ilk on marka Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen şeklinde sıralanıyor. Şöyle yorumlamak mümkün: Borsa tabiriyle hızlı al-sat yapanlar açısından Renault ve Fiat boğa piyasası gibi öne çıkarken, alıp bekleyen ayı piyasasında Toyota ve Hyundai daha muteber.

YERLİLER İKİNCİ ELİN GÖZDESİ

Model bazında bakıldığında ikinci el pazarında yerli üretimler net bir şekilde ayrışıyor, yani daha kolay alınıp satılıyor. İlk iki sıra Renault’nun yerlileri Clio ve Megane’ın. Üçüncü sırada bir diğer Bursalı model Fiat Egea yer alırken, onu Toyota Corolla takip ediyor. İlk on içine Opel Astra ve Corsa modelleriyle giriyor. Diğer yaygın modellerin ortak özelliği ise Türkiye sıfır araç pazarından çekilerek artık satılmıyor oluşu. Bunlar, Volkswagen Passat ve Polo ile Ford Focus ve Honda Civic.

AĞIRLIK 1 MİLYON TL’NİN ALTINDAKİLERDE

Yüzde 31 ile en büyük pay 600 bin TL’ye kadar olan araçların ilanlara ait. 600 bin-1 milyon TL aralığındakiler yüzde 27, 1-1,4 milyon TL arası yüzde 19, 1,4-1,7 milyon TL arası yüzde 9 paya sahip. Türkiye araç piyasasında rakamların çok yüksek oluşunun bir göstergesi de 1,7 milyon TL üzerindeki araçların yüzde 14 oranında pay alması.

EN ÇOK İLAN 10-15 YAŞ MODELLERDE

İlanlardaki yaş aralıkları bakınca beş yaşa kadar genç araçların ilan oranının yüzde 25,4 seviyesinde olduğu görülüyor. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 17 iken, en yüksek pay yüzde 30,6 ile 10-15 yaş aralığındaki araçların. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,3 olarak kaydediliyor; 20 ve üzerindeki yaşlardaki araçlarsa yüzde 15,7 gibi halen ciddi bir pay alıyor.

SIFIRDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ TRENDİ İKİNCİ ELE YANSIMADI

Yakıt tipine göre sıfır araç pazarında son yıllara damga vuran gelişme benzinli ve dizel araçlardaki dramatik gerilemeye karşın elektrikli ve hibrit otomobillerin hızlı yükselişiydi. Ancak bu ikinci el piyasasına hiç de öyle yansımıyor. Sıfır pazarında yüzde 5’lere kadar düşen dizel araçlar, ikinci elde yüzde 47 ile en yüksek paya sahip. Benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,9; LPG’lilerinse yüzde 18. Elektrikli araçların ilan oranı sadece yüzde 1,4’te kalırken, hibritlerinki yüzde 2,5 olarak kaydedildi.