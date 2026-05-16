Casusluk Davası: Yumurtasız omlet

Işıklar sönüyor.

Son birkaç öksürük.

Sonra perde açılıyor.

Sahnede yuvarlak bir masanın etrafında (oyunun bütçesine göre) dört ya da beş adam (!) oturmuş.. En arka sıradan bile fark edilecek kadar ciddi bir yüz ifadesiyle tartışıyor.

Konu, (ayrıntıya girmeye veya oyunculara tek tek replik vermeye gerek yok) zaten son derece ciddi:

“Bir casusun casus olup olmadığı nasıl anlaşılır?”

Acaba oğlu veya karısını korkutup onlardan bir “İFTİRA” pardon “İTİRAF” alınabilir mi?

İçlerinden biri hatırlatıyor. Denemişler ama ikisinin de hangi yöntem, amaçla ve kim için casusluk yapılacağı meselesinde kafalarının karışık olduğu anlaşılmış. Yazıp ellerine verince bile algıları yetmediği için sonuç.. Dolayısıyla verim alınamamış.

Tartışma sürüp giderken, tam seyirci sıkılmaya başlamışken bir adam, oyunun gidişatını etkileyecek bir öneri atıyor ortaya:

“Bu casusluk konularına kim bakıyor memlekette?”

“Milli İstihbarat Teşkilatı..”

“O zaman onlara soralım. Sanıkların yazışmalarında falan hiç devlet sırrına rastlamışlar mı?”

“Saçmalamayın beyefendi! Rastlasalar bildirmezler miydi?”

“Belki bildirmeyi unuttular. Ben yine de bir soralım derim..”

*. *. *

Perde yavaş yavaş kapanır.

Işıklar açılır.

Seyirci şaşkın bakınırken yeni bir oyuncu perdenin önüne gelip anons eder:

“Oyunumuzun ikinci perdesi 15 gün sonraya ertelenmiştir..”

Alkışlar.. Islıklar.. Birkaç densiz seyirciden yuhalama..

*. *. *

Silivri’deki “CASUSLUK KOMEDYASI” ilerde sahnelenirse telifimi isterim.

Şimdilik yerim de yenim de dar diye senaryoyu bu kadar yazabildim.

Oysa asıl senaristler bilseniz ne kadar ilginç / tuhaf / acayip şeyler yazmışlar.. Milli Görüş hareketinden gelme, AKP eski milletvekili, hukukçu Mustafa Yeneroğlu iddianameyi de inceleyip Casusluk Davası’nı çözmeye çalışırken öyle şeylerle karşılaşmış ki, hakikaten komedya.. Buyurun:

“İstanbul Silivri Cezaevi'ndeydim. Gündemimde devam eden 'Casusluk Davası' ile ilgili görüşmeler ve aynı zamanda bazı ziyaretlerdi. Osman Kavala, Can Atalay, Onursal Adıgüzel, Hasan Akgün, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve Tayfun Kahraman ile görüştüm.

Daha öncesinde Casusluk davası iddianamesini okumuş ve bilirkişi raporlarını incelemiştim. Özellikle Necati Özkan Bey ile de görüşecektim, ancak İBB duruşmaları devam ettiği için kendisiyle görüşemedim. Kendisiyle daha öncesinde herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sadece cezaevine girdikten sonra bana bir mektup yazmış, dosyasını incelememi rica etmişti.



Necati Bey 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim kampanyasının baş danışmanı, 42 yıllık iletişim danışmanı, 65 yaşında bir meslek insanı. Şirketini bu süreçte kapatmak zorunda kalmış, onlarca çalışanı işsiz kalmış.

"Siyasal veya askerî casusluk" suçlamasıyla yargılanıyor. İsnat edilen suç, TCK 328. İstenen ceza, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis.

Aynı dosyada yargılananlar: Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, 40 yıllık gazeteci, TELE 1'in kurucusu ve Hüseyin Gün adında Türkiye'nin İngiltere'de lobi çalışmalarında desteğine başvurduğu bir iş insanı.

Özet olarak iddianame diyor ki: 2019 İstanbul seçimlerinden 12 gün önce İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, Hüseyin Gün adlı iş insanıyla tanışıp İBB'den 17 çalışanın e-posta şifrelerini ona vermiş; bu sayede seçim "manipüle edilip" kazanılmış — bu da casusluktur.

İddianamenin 159. sayfadaki şu cümle davanın asıl motivasyonunu yoruma bile gerek duyulmaksızın açıkça ortaya koyuyor: ''Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında Siyasal Casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır.''

Dün, 13 Mayıs 2026'da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi üç gün süren ilk celse sonunda dört sanığın da tutukluluğunun devamına karar verdi ve davayı erteledi.

Herkesin adaletle şahitlik yapabilmesi ve aklı selim ile bir kanaate varabilmesi için dosyaya ilişkin değerlendirmemi biraz ayrıntılı olarak paylaşıyorum.

İDDİANAME TEK BİR VERİYE DAYANIYOR

İddianamedeki tek sözde delil, 17 adet İBB çalışanının e-posta adresi ve şifresi. Üç kişiyi 20 yıla kadar hapse mahkûm etmek için sunulan ve delil olarak takdim edilen tek veri bu.”

Mustafa Yeneroğlu, komedyanın nasıl trajediye dönüştüğünü anlatırken MAHKEMENİN KENDİ ATADIĞI BİLİRKİŞİNİN bulgusunu aktarıyor:

“Bilirkişi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sinan Tatlıgil'e göre:

17 e-posta adresi asıl veritabanından sızdırılmamıştır.

Veriler yıllar önce farklı platformlardan internete yayılmış, kamuya açık veri setlerinde zaten mevcut.

Veriler, atılı suç tarihinden önce de bir kısmı 11 yıl, biri 18 yıl önce internette herkese açıktı.

Sızıntıların kaynağı İBB değil; başka sitelerin hacklenmesi sonucu ortaya çıkan eski veriler.

İddianamedeki teknik değerlendirmelerin önemli kısmı güvenilir bulunmamış.

Yani ortada "devlet sırrı" niteliğinde, gizli kalması gereken bir veri olmadığı yönünde ciddi teknik tespitler var.”

İnsan bazen okurken en temel meseleyi atlayabiliyor. Bilirkişi diyor ki, SIZINTILAR AK PARTİ DÖNEMİNE AİT!

Devam edelim:

“Sızıntıların tümünün yapıldığı yıllarda İBB Ak Parti'nin yönetimindeydi.

Belediye çalışanlarının e-posta şifreleri 2008-2019 arasında defalarca internete sızmışsa, bunun sorumluluğu kimde? O dönemin İBB yönetiminde mi, yoksa sızıntıdan aylar sonra göreve başlayan yönetimde mi?

İddianame, bir önceki yönetimin döneminde gerçekleşen veri güvenliği açıklarını yeni yönetimin "casusluğu" olarak sunuyor.”

Biliyoruz, iktidar Anayasa’dan da yasalardan da hoşlanmıyor. O gün için Reis’in işine ne gelirse, hukukmuş gugukmuş uğraştırılmadan yürümek istiyor.

Zira yasaya şöyle göz ucuyla baksa casusluk davasının o an yerle yeksan olacağını biliyor.

Hukukçu Mustafa Yeneroğlu bu durumu şöyle özetliyor:

“Kanunun lafzı açık: "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir."

Yargıtay'ın içtihadı (9. CD K. 2014/7360) bu suçun oluşması için şu 7 unsurun BİR ARADA bulunmasını şarttır:

1. Bilgi gerçek ve doğru olacak.

2. Suç tarihinde gizliliğini kaybetmemiş olacak.

3. Niteliği itibarıyla gizli olacak.

4. Bir çaba sonucu temin edilmiş olacak.

5. Yabancı bir devlet yararına temin edilmiş olacak.

6. Türkiye Cumhuriyeti zararına temin edilmiş olacak.

7. Failde özel "casusluk maksadı" bulunacak.

Bir tanesi eksikse fiil casusluk değildir.

TCK 328 VE YARGITAY İÇTİHADI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

1. Bilgi gizli mi? HAYIR.

2. Devlet güvenliğine ilişkin mi? HAYIR.

3. Çaba sonucu mu temin edilmiş? HAYIR.

4. Yabancı devlet yararına mı? HAYIR. İddianamede tek bir devletin adı geçmiyor.

5. Türkiye zararına mı? HAYIR.

6. Casusluk maksadı var mı? HAYIR.

7. Lehine casusluk yapılan devletle anlaşma var mı? HAYIR.

Yedi unsurdan yedisi de eksik.

HÜSEYİN GÜN MESELESİ

İddianamenin "ana casus" diye gösterdiği Hüseyin Gün, 11 Mayıs duruşmasında bir belge sundu. Ekim 2016- Mayıs 2017 arası geçerli, kendi şirketleri Trident ve GPlus'a "Türk devleti adına ülke ilişkilerini yönlendirme, yönetme ve idare etme" konusunda tam yetki veren bir belge. İmzalayan, o dönemin Başbakanlık Müsteşarı, sonradan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dı. Hüseyin Gün aynı zamanda birçok Ak Partili bakan ve bürokrat için program organize etmiş, Türkiye'nin menfaatleri için lobi çalışması yapmış bir isim.

Üstelik Gün, duruşmada "Ben casus değilim, kimseye de casusluk yaptı demedim" dedi.

Duruşmada Necati Özkan'ın sorularına Gün'ün cevapları şöyle:

— Sana talimat verdim mi? "Hayır."

— Sana veri verdim mi? "Hayır."

— İBB ile ilgili bilgi verdim mi? "Hayır."

— Seçim manipülasyonu talep ettim mi? "Hayır."

ÜÇ SANIĞIN HÜSEYİN GÜN İLE İLİŞKİSİ

* İmamoğlu: Hayatında bir kez görmüş, İBB binasında nezaket ziyaretinde sırasında çekilmiş bir fotoğrafı var. Gün'ün sözüyle "bir dakika gördüm."

* Necati Özkan: 11 Haziran 2019'da tek bir görüşme. Hüseyin Gün, seçim sonrası İBB'ye hizmet satmak istemiş; anlaşılamamış; temas bitmiş. Görüşme, 23 Haziran seçiminden sadece 12 gün önce.

Yani İmamoğlu'na seçim kazandırdığı iddia edilen "şebeke", seçimden 12 gün önce kurulup hiçbir iş üretmeden bitmiş.

* Yanardağ: Hüseyin Gün, mahkemede Yanardağ'ı yalnızca "manevi annem Seher Erçili Alaçam vasıtasıyla tanıdım" demekle yetinmiş. Aralarındaki temas üzerinden geçtiği ileri sürülen para transferinin tutarı ve niteliği, iddianamede dahi netleşmiş bir tablo oluşturmuyor.

İDDİANAMENİN SON CÜMLESİ

İddianamenin 159. sayfasında, kelimesi kelimesine şu cümle var:

"Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında Siyasal Casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır."

Bu cümleyi tekrar tekrar okumak gerekir.

İddianame, "casusluk suçunun amacı" olarak ne tanımlıyor? Açıkça yazıyor: bir seçimi kazanmak ve ülke siyasetinde söz sahibi olmak.

Oysa TCK 328 yabancı bir devlet yararına ve Türkiye zararına yapılan bilgi toplamayı suç sayar. Anahtar kelime: yabancı.

Eğer "seçim kazanmak ve ülke siyasetinde söz sahibi olmak" bir casusluk amacıysa, bütün partilerin amacı budur. Bu, demokrasinin tanımıdır.

İddianame bu cümleyle yalnızca üç sanığı suçlamıyor; demokratik seçim yarışının kendisini suç sayıyor.

Gerçekten şaka gibi.

İddiaya göre İmamoğlu ekibi, seçimden 12 gün önce kurulan bu temasla 2019 İstanbul seçimini manipüle etti. Yani bir taraftan devletin seferber edilmiş tüm gücü seçimi kazanamazken, karşı tarafın "bir iş insanının ücretsiz sosyal medya analizi ve 17 belediye çalışanının e-postası" ile seçim kazandığı iddia ediliyor ve bunun için en ağır cezalardan olan casusluk suçu zorlanıyor.

Bırakın delili, ortada suç işlendiğine dair bir karine dahi olmaksızın insanlar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis isteniyor.

Sanıklardan biri ülkenin en güçlü cumhurbaşkanı adayları arasında, diğeri 65 yaşında 42 yıllık şirketini bu süreçte kapatmak zorunda kalmış bir iletişim danışmanı. Bir diğeri ise televizyonuna bu dava nedeniyle kayyım atanmış 40 yıllık bir gazeteci.

Adalet bunun neresinde duruyor?

Bu sorunun cevabını sağduyu sahibi herkes kendi vicdanında verebilir. Ben sadece belgeleri önünüze koydum.

Merdan Yanardağ duruşmada bir benzetme yaptı: "Yumurtasız omlet yapılabileceğini söylüyorlar. Ben bu iddianameyi yazanları MasterChef'e davet ediyorum."

Hukukun şakası olmaz ama bu dosya belki de bundan daha iyi özetlenemezdi. Yumurta yok, omlet var diyorlar; sızıntı yok, casusluk var diyorlar; suç yok, ceza var diyorlar.

Elbette bu ülkenin yargısı bir gün kendine dönüp, "bunu kim, ne için yazdı?" diye soracaktır. O gün geldiğinde bu iddianame, Türk yargı tarihinin utançlarından birisi olarak gösterilecektir.”