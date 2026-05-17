Kalbimiz sizinle kızlar: Filenin Sultanları sahnede işte maç programı
Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak. İşte maç programı. Birbirinden güçlü rakipler var.
Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Turnuvada millilerimiz üç etap halinde toplam 12 karşılaşmaya oynayacak. İlk hafta 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci hafta 17–21 Haziran 2026'da Ankara'da, üçüncü hafta ise 8–12 Temmuz 2026'da Japonya'da yapılacak.
3 hafta maçlarının sonunda ilk 8'e giren takımlar finallere yükselecek. 2026 VNL finalleri ise 22–26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Macao bölgesinde oynanacak.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026 22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026 21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece) 24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026 06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 09.30 Tayland-Türkiye