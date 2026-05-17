AKP'nin 'şölenine' kandırılarak götürülen öğrenciler! Mesajlar bir bir ortaya çıktı

AKP Kocaeli'nde sanatçıların katıldığı ücretsiz bir etkinlik düzenledi. 'Gençlik şöleni' adı verilen konserdeki katılımda gençlerin bir kısmının kandırıldığı ortaya çıktı. Kentteki üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurtlarındaki Whatsapp gruplarına atılan mesajlar paylaşıldı.

WhatsApp grubunda “4 sanatçı konseri ve Kocaeli gezisi yapılacak, katılım ücretsiz…” şeklinde mesaj atıldığı, katılım için form doldurulmasının istendiği görüldü.

Sendika.org'ta yer alan habere göre gençlere etkinliğin AKP programı olduğuna dair bilgi verilmediği, etkinliği duyuran kişinin programı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gezisi” olarak aktardığı ifade edildi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Götürüldükleri yerin gezi değil miting olduğunu anlayan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Büyüyen tepkilere yanıt veren AKP Devrek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı, gezi öncesinde atılan mesajlarda açık bir şekilde konser denilmesine karşın bu duruma inkar ederek önce “Size bu program için herhangi biri gezi demedi” dedi sonra etkinliğin miting değil “gençlik şöleni” olduğunu savundu.

ÖĞRENCİLERİN ÇIKIŞINA DA İZİN VERİLMEDİ

İddialara göre göre Erdoğan saat 19.00’da miting alanına çıkarılacakken, sabah saat 06.00’dan beri Stadyumda tutulan öğrencilerin çıkışına da izin verilmedi yasaklandı. Öğrenciler, “Gezi diye tutturdular, böyle olmasa bu kadar katılım olmayacaktı. Bari dediklerinizin arkasında durun” ifadelerini kullandı. Başka bir öğrenci ise “Gezi diye yutturup bizi mitinge getirdiniz gelene kadar saçma sapan muamele ettiniz şimdi emeğinizle gurur duyun” şeklinde yorumda bulundu.