İmamoğlu'nun danışmanı seçimi kazandıracak tek şartı açıkladı

"Casusluk" soruşturması iddianamesinde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi koordinatörü Necati Özkan çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Özkan, milletin bir kez inandığı ve yetki verdiği lidere ve partisine sonuna kadar şans tanıdığını söyleyip, o liderin sorunlara çare olmadığının anlaşılması halinde yine millet tarafından gönderildiğini söyledi:

"Türkiye seçimler tarihinin verilerinin bizlere doğrudan söylediği sonuçlar kadar, neredeyse hiç değişmeyen ana davranış kodları da var. Bu millet, bir kez inandığı ve yetki verdiği lidere ve o liderin siyasi partisine sonuna kadar şans tanıyor. Ama sonra, o liderin milletin dertlerini çözmeyi unutup, çare olamadığını görünce sıdkı sıyrılıyor. Bir anda karar veriyor, o heyeti ve lideri emekliye sevk ediyor."

SEÇİMİ KAZANMALARININ TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Daha önce Türkiye'deki seçimlerin tamamını defalarca incelediğini söylemesi ile dikkat çeken Özkan, 1950'den bu yana aynı döngünün tekrar ettiğini ve şu anda da bir yeni döngü içerisinde olunduğunu söyledi:

"1950’den bugüne bu döngünün defalarca tekrar edildiğini gördüğünüzde, müneccim olmaya gerek duymadan neyin geleceğini anlıyorsunuz. Şimdi tam bir yeni döngü aşamasındayız. Neredeyse mukadder olacak bir iktidar değişiminden bahsediyorum özetle… "

Özkan, şartın seçmeni motive eden güçlü ve pozitif bir kampanya olduğunu söyledi. Bunun olması halinde büyük bir yenilenmeye herkesin şahitlik yapacağını aktaran Özkan, "Memleketin dirlik ve düzene kavuşmasının başka yolu da kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Tabii ki bunun şartı, seçmeni mobilize ve motive eden, güçlü ve pozitif bir muhalif kampanya. O mümkün olursa, ne denli büyük bir yenileme olacağına birlikte şahitlik yapacağız. Zaten memleketin dirlik ve düzene kavuşmasının başka yolu da kalmadı."



YARGILANDIĞI CASUSLUK DAVASI ERTELENMİŞTİ

13 Mayıs tarihinde Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Hüseyin Gün, “casusluk” davasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararına tutuklulukların devamına karar vermişti. Dava 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Bir sonraki tutukluluk incelemesi 11 Haziran’da yapılacak.