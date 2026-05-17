Tanju Çolak öve öve göklere çıkardı: Helal olsun
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Göztepe galibiyetinden sonra övgüler yağdırdı. Çolak, "Helal olsun Samsunsporumuz" dedi.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Süper Lig'de sezonun son maçında Göztepe'yi kendi sahasında yenen Samsunspor'u öve öve göklere çıkardı. Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:
Futbolda bazı maçlar vardır; puandan fazlasını anlatır. Samsunspor-Göztepe maçı da bunlardan biriydi.
Bu maçın bir başka anlamı daha vardı. Samsunsporumuzda 4’ü futbolcu, 1’i teknik ekipten olmak üzere toplam 5 isimle yollar ayrılıyor. Kaptan Zeki, Soner, Šatka, Ntcham ve yardımcı antrenör Boa Morte; Atatürklü Arma için verdikleri emekle, mücadeleleriyle ve karakterleriyle bu camianın hafızasında yerlerini aldılar. Bu formaya verdikleri destek, sahada ortaya koydukları mücadele, alın terleri ve Samsunsporumuzun bir parçası oldukları için hepsine teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun.
Samsunspor açısından bu maçın adı çok netti: Hem hesap kapatma maçı, hem sezonu güçlü bitirme mücadelesi, hem de veda edenlere yakışır bir kapanış. Maça çok iyi başladık. 10. dakikada önce Tavşan’ın, ardından Mouandilmadji’nin yakın mesafeden vuruşlarında Göztepe kalecisi Lis iki pozisyonda da başarılı oldu ve gole izin vermedi. Ama bu bölümden sonra Göztepe, her zaman yaptığı şeyi yaptı. Topu bize verdi, savunmada sıfır riskle oynadı, duran toplardan ve uzun taçlardan gol aradı.
36. dakikada ise beklediğimiz gol geldi. Samsunspor hızlı hücumla öne geçti. Mouandilmadji’nin pasında Coulibaly’nin plase vuruşu rakip savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu. Coulibaly bu golle sezonun 2. golünü attı. 37. dakikada Tavşan soldan çok iyi getirdi, Ntcham’a “al da at” pası verdi. Ntcham ise zor olanı yaptı ve topu dışarı vurdu. İlk yarının son dakikasında Mouandilmadji ile yakaladığımız pozisyonda golü bulsak, soyunma odasına 2 farklı üstünlükle girecektik. Ama olmadı. Aslında Göztepe planını oynadı; topu bize bıraktı, duran toplarla ve uzun taçlarla gol aradı. Ama Stoilov hocanın bu hesabı ilk yarıda tutmadı. Samsunspor topa sahip oldu, doğru anda hızlı hücumu yakaladı, golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İlk yarının özeti şuydu: Top bizdeydi, pozisyonlar zaman zaman Göztepe’deydi ama tabelada Samsunspor’un üstünlüğü vardı. Biz skoru aldık, Göztepe ise kaçırdığı fırsatlara yandı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. Çıkarken kaptırdığımız topta Janderson net pozisyonda kaleci Okan’ı geçemedi; Okan mutlak golü önledi. İlk yarının aksine ikinci yarıda sahada çok daha tempolu ve hızlı bir oyun vardı. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Biz de Tavşan’la yakaladığımız pozisyonda etkili olabilirdik ama kötü vuruş yapınca top adeta kaleci Lis’e geri pas gibi gitti.
81. dakikada Heliton, Tavşan’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart aslında Göztepe’nin 5.’lik umutlarını da büyük ölçüde bitirdi. Çünkü son bölümde Göztepe’nin iki gol bulması, 5. sırada kalıp Trabzonspor-Konyaspor maçını beklemesi gerekiyordu. Ama Heliton’un kırmızı kartı, sarı-kırmızılıların son bölümdeki bütün planını ve umudunu çökertti. 85. dakikada Samsunspor fişi çekti. Drongelen’in pasında Mouandilmadji topu Tavşan’a aktardı. Tavşan da gelişine yaptığı harika sol iç vuruşla kaleci Lis’i avladı ve skoru 2-0 yaptı. Bu golden sonra Göztepe’nin direnci tamamen kırıldı. Samsunspor artık oyunun da, skorun da sahibiydi.
89. dakikada sahneye yine Mouandilmadji çıktı. Maçta 2 asist yapan Madji, bu kez asistlerin yanına golünü de ekledi ve skoru 3-0 yaptı. Samsunspor’un son attığı 8 golde Mouandilmadji imzası var: 4 gol, 4 asist. Bu istatistik bile Madji’nin bu takım için ne kadar önemli bir hücum gücü olduğunu açık açık gösteriyor. 85’te Tavşan’la fişi çeken Samsunspor, 89’da Madji’nin golüyle tabelayı 3-0’a getirdi ve sezonun son maçına yakışan net bir imza attı.
Samsunsporumuz sezonu 7. sırada bitirirken, son maçta evinde yine kazanmayı bildi. Bu takım, ne kadar zorlu, dirençli ve iyi bir takım olduğunu bir kez daha bütün Türkiye’ye gösterdi. Bu çocuklar sezon boyunca mücadele etti, pes etmedi, formasına sahip çıktı. Ayaklarınıza sağlık çocuklar.
Fink Hoca ve ekibine, bu takıma kattıkları enerji ve mücadele ruhu için teşekkür ediyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım’a da bu mutlulukları ve sevinçleri bize yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de 12. adama… Hiç bıkmadan, hiç üşenmeden tribünde olan, bu takımı her şartta destekleyen Samsunspor taraftarının hakkı ödenmez. Bu sezon Samsunspor sadece puan toplamadı; karakter gösterdi, direnç gösterdi, şehirle takımın nasıl bütünleştiğini herkese gösterdi. Helal olsun Samsunsporumuz.