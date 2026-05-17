4 yaşındaki oğlunu kaybeden babadan acı haber geldi: Yan yana toprağa verildiler
Kahramanmaraş'ta çekyattan düşen 4 yaşındaki oğlu Bertuğ'un ölüm haberi sonrası sinir krizi geçirerek hastaneden ayrılan Fetullah Karaca, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı gün yaşamını yitiren baba ile oğlu, yan yana toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çekyattan düşen 4 yaşındaki oğlu Bertuğ Yiğit Karaca'nın ölüm haberini alan acılı baba Fetullah Karaca, sinir krizi geçirdi.
Hastaneden ayrılan 39 yaşındaki Karaca, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı gün yaşamını yitiren baba ile oğlu, yan yana toprağa verildi.
AYNI AİLEDE BİR GÜNDE İKİ ÖLÜM
Andırın ilçesinde yaşayan Habibe-Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs günü oynarken çekyattan baş üstü düştü.
Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Bertuğ’un beyninde su toplandığı tespit edilince, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Bertuğ, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
OĞLUNUN ÖLÜMÜ SONRASI HASTANEDEN SESSİZCE AYRILDI
Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca’dan bir daha haber alınamadı.
Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri, Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı.
ACILI BABA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler; Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi’nde, Fetullah Karaca’yı otomobilinde ölü buldu. Yapılan incelemede, otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.
BABA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’na getirildi.
Burada ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlu yan yana toprağa verildi. (DHA)