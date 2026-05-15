Evlat acısına dayanamadı! Anne ile oğlu birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Muhittin Saıçobanoğlu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberini alan acılı anne Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından acılı anne hastanede tedavi altına alındı.

Doktor müdahaleleri sonuçsuz kaldı. Hüsne Sarıçobanoğlu da tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne-oğulun ölümü aileleri ve yakınlarını yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Muhittin ve Hüsne Sarıçobanoğlu’nun cenazeleri, öğle vakti cuma sonrası, Akkuş Çamalan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi. (DHA)