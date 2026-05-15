Genç doktorun şüpheli düşüşünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Birinden mi kaçtı yoksa atladı mı?

Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evine geldi.

Kağıthane'deki evde ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Alime Özge K.'nin yere cam bardak attı. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra Alime Özge K., 4’üncü kattaki terastan aşağı düştü.

'AYRILIK İDDİASI'

Olayla ilgili konuşan bina sakini Hüseyin Özkoca, Alime Özge K.'nin saat 03.45 gibi binadaki tüm zillere bastığını, 1 saat sonra ise terastan düştüğünü ifade etti.

Özkoca olay anını, "Bir saat sonra pat diye bir ses geldi. Bir baktım herhalde arabalara vurdular dedim. Aşağı bir baktım, adamın bir tanesi yolun ortasında, abi dedi sizin oradan bir tane bayan düştü. Ondan sonra tabi 'Bayan düştü' deyince bir baktım, hakikaten bir bayan var. Koşarak aşağı indim. Karşıdaki çocuk, Özgür arkadaş koşmuş. Onun peşine de ben gittim" diyerek anlattı.

Özkoca şöyle devam etti:

"Kız arkadaşıymış herhalde, çocuk ayrılmak istemiş; çocuk ayrılmak isteyince de. Hastanede entübe olmuş. Hastanede entübe olmuş. Çocuk da zaten avukat kendisi. Karakolun bahçesinde bekliyorduk, ifadeye çağırdılar. Karakolun bahçesine sordum 'Entübe olmuş' dedi."

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Genç doktorun düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, doktor Alime Özge K.'nın içeriden koşarak terasa geldiği ve saniyeler içinde aşağı düştüğü görüldü.

Koşarak gelen diğer kişinin ise Alime Özge K.'yı tutmaya çalıştığı görüldü.

ŞÜPHELİ OLAY

Doktor Alime Özge K.'nın birinden kaçarken aşağı mı düştüğü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.