Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila 19 Mayıs
Fikret Bila

19 Mayıs

YÖN/FİKRET BİLÂ

Yarın 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktığında hedeflerini çoktan belirmemişti.

Yola çıkmadan neler yapacağını Mazhar Müfit Kansu’ya tek tek not ettirmişti.

Kurtuluş Savaşı’yla ülkeyi kurtardıktan sonra yeni bir Türkiye kuracaktı.

Hükümet şekli Cumhuriyet olacaktı.

Bu Türkiye Cumhuriyeti laik çağdaş bir devlet olacaktı.

Ülkede milli birlik sağlanacaktı.

Tekkeler ve zaviyeler kapatılacaktı.

Fes kaldırılacak, çağdaş ülkelerde olduğu gibi şapka giyilecekti, kadın çarşaftan çıkarılacaktı.

Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olacak ve kamuda veya özel sektörde çalışabilecekti.

Latin alfabesine geçilecekti.

Uygun zamanda demokrasiye geçilecekti.

Atatürk demokrasiye geçiş hariç bu amaçlarının hepsini gerçekleştirdi.

Ülkeyi demokrasiye geçirmeye ömrü yetmedi.

O amacı da İkinci Adam İsmet İnönü gerçekleştirdi.

Atatürk’ün henüz 20 yüzyılın başlarında kurduğu; kadın erkek eşitliğine, insan haklarına dayalı laik cumhuriyet dünyaya örnek olan çok büyük bir devrimdir.

Çağdaşı olarak kurulmuş birçok devlet ve rejim, 21. yüzyılı göremeden tarihe karışırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıla yakın süre ayakta kalmasının nedeni temellerinin sağlam olmasıdır.

Atatürk’ün attığı bu temelin dört dayanağı vardır:

Tam bağımsızlık, ulusal birlik, laiklik ve demokrasi.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tam bağımsız bir devlet kurmuş ve bu devleti bütün dünyaya kabul ettirmiştir.

Bir üst kimlik olarak Türk milleti kavramıyla ulusal birliği sağlamıştır.

Saltanatı kaldırmış, laik bir devlet kurmuştur.

Medeni Kanunu çıkararak kadın-erkek eşitliğini sağlamıştır.

Bu devleti demokrasiye ulaştırmak istemiş ancak buna ömrü vefa etmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti bugün çağdaş devletler topluluğunun bir üyesi ise bunu Atatürk’ün devrimlerine borçludur.

İslam dünyası sancılı bir süreçten geçiyor. Suudi Arabistan katı rejimini yumuşatmaya çalışıyor. Buna rağmen kadınların araba kullanma hakkını vermiş olması bile hâlâ tartışılıyor.

Komşularımız ve diğer İslam ülkeleri çıkış arıyor.

Bu ülkelerin çıkış yolu da Atatürk’ün gösterdiği yoldur.

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs
Yazarlar
Diğer Yazıları
CHP'yi kapatmak

İktidar çevreleri CHP’yle ilgili her gün bir iddia ortaya atıyorlar.İddiaların hiçbiri bir kanıta dayanmıyor.Ortaya bir iddia atılıyor ama bir belge sunulmuyor.Cezaevindeki Antalya Belediye Başkanı...
Tehdit politikası

İktidar CHP’li belediyeleri tehdit altında tutuyor.Belediye başkanlarının CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmeleri için her yolu deniyor.Belediye başkanının veya aile üyelerinden birinin açığı varsa...
Gelir uçurumu

Türkiye’de gelir dağılımı giderek bozuluyor.En alt grupta yer alan yüzde 20’lik kesimin satın alma gücü her ay biraz daha düşüyor.Orta sınıfta yer alanların da reel geliri her yıl düşüyor ve alt...
Halkın onayı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a statü verilmesi talebini yineledi.Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli bir statü de önerdi:“Barış ve...
Güç birliği zorunluluğu

Mevcut sistem, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde “50 artı 1” oy almayı zorunlu kılıyor.Bugün iktidarı oluşturan partilerin de muhalefetteki partilerin de tek başına söyle bir oy oranına ulaşması...
İşçi hakları

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.Bütün emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlu olsun.Türkiye’de 1 Mayıs’a, emekçiler için “bayram” demek pek gerçekçi değil.Bu iktidar döneminde işçi hakları her geçen yıl daha fazla...
Yüz karası değil kömür karası

Maden işçilerini en iyi tanımlayanların başında ünlü şairimiz Orhan Veli gelir.Orhan Veli, 1945 yılında Zonguldak’ı ziyaret eder.Maden işçileriyle görüşür, sohbet eder.Sonra “Zonguldak” şiirini...
Maden işçiliği

YÖN/FİKRET BİLÂMaden işçiliği en zor, en ağır, en riskli mesleklerin başında gelir.Yerin yüzlerce metre altında, gün yüzü görmeden çalışmanın zorluğu yanında göçük, yer suyu baskını, gaz patlaması...
Üç bayram bir arada

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dün kutladık.Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram dünyada tektir.Başka çocuk bayramı yoktur.23 Nisan’larda aslında üç bayramı bir arada...
İkinci kez monarşi önerisi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’yi de dahil ederek, bölge ülkelerine ikinci kez monarşi rejimi öneriyor.İlk önerisine özellikle CHP’den sert tepki almasına...
CHP'liler pes etmez

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, gözaltına alınan, tutuklanan CHP’li belediye başkalarına her hafta bir yenisini ekliyor.Son olarak İstanbul Ataşehir’in CHP’li belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çalışma...
Güvenlik sorunu

Şanlıurfa’da bir liseye ve Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yapılan saldırılar Türkiye’de çok ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.Siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer’in...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro