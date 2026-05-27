Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Bay Kemal bayramı
Mehmet Tezkan

Bay Kemal bayramı

İşçinin, asgari ücretlinin bayram yapacak hali yok…

Günde bir öğünle yetinen öğrencilerin de bayram yapacak durumu yok…

Çiftçinin hali ortada… Gırtlağına kadar borç batağında. Bayramı yaşayacak dermanları yok…

Emeklinin bırakın bayramı, nefes olacak hali kalmamış… Bayram neyimize diyorlar!..

Bu rejim değişsin diyenlerin, otokrasiden demokrasiye geçmek umudunda olanların da bayramı değil…

Yeter artık yarım asır oluyor, AKP iktidardan insin CHP gelsin diyenlerin de bayramı olamaz…

Eee, bu bayram kimin için bayramı?

Bay Kemal için bayram…

AKP yönetimi için bayram…

Saray için bayram.

Kılıçdaroğlu üç yıl sonra amacına ulaştı. Hukuki değil siyasi bir kararla CHP’nin başına döndü. Bayram ona bayram. Kurbanını da bayramdan beş gün önceden kesti…

Kurban ne mi?

CHP….

Saray’ın desteğiyle CHP’nin önüne takozu koydu. CHP’nin içini karıştırmak, parçalamak için ne gerekiyorsa yaptı/yapıyor/yapmaya devam edecek.

Ödülü ne?

CHP binasının zirvesindeki makam koltuğu mu?

Evet…

Kendisi il il dolaşıp miting yapmayacak, sokağa çıkıp halkla yüz yüze gelmeyecek, partisine oy istemeyecek!

Peki ne yapacak?

Makamında oturacak…

Hatta miting yapmak isteyenlere engel olacak. Halkla temas kuran oy isteyen CHP’lileri partiden atacak… Görürsünüz bak önümüzdeki haftalarda bu dediklerimin hepsi olacak…

Gözünü hırs bürümüş. CHP umurunda değil. Saray’la kol kola girerek Özgür Özel’i siyaset sahnesinden silmek için elinden geleni yapacak.

Özel’in üyeliğini askıya alırsa şaşırmam. Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına bile destek verirse hayret etmem.

Küçük dilimi yutmam…

MHP Genel Başkanı haftalar önce CHP’yi parçalamayın içini karıştırmayın diye uyarmıştı. AKP’nin kurucu babalarından Bülent Arınç dün benzer açıklama yaptı. ‘CHP’yi işlevsiz hale getirmek, içini karıştırmak gücünü yok etme neticesi doğuracak karardır’ dedi…

Yani siyasi sonuçlar doğurması için alınan karar olduğunu ima etti…

Bahçeli de Arınç da siyasi karar olduğunun altını çizdi…

Bundan sonra ne olacak derseniz?

Kılıçdaroğlu ne CHP’li üyelerin ne de CHP’li delegelerin önüne sandık koyar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce kurultay falan olmaz. Bay Kemal 2028 kadar Erdoğan’a rahat nefes aldıracak vizyonda(!) muhalefet sergiler…

Bu süre içinde Özgür Özel ve ekibini tamamen temizledikten sonra partinin anahtarını ‘cenaze levazımatçısı’ na teslim eder!..

CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
Baskın seçim olmaz

Bu kadar sert siyasi atmosferde, öfke patlaması yaşanırken, muhalefet mobilize olmuşken, iktidarı değiştirmeye konsantreyken, toplumsal muhalefetin tansiyonu damarları çatlayacak düzeye...
Demokrasi butlan oldu

Olan biteni bir kez daha anlatmama gerek yok herhalde. Her şey ortada. Ne yapılmak istendiğini, iktidarın muradının ne olduğunu MHP Lideri Bahçeli 15 gün önce açıklamıştı; ‘CHP'nin içinin...
Bay Kemal partisi!

İktidar amacı belliydi; CHP’yi Bay Kemal partisi yapmak…Yani kontrollü muhalefet, eylemsiz muhalefet, söz dinleyen muhalefet. İktidar kanadının mutlak butlan ile CHP’yi Kılıçdaroğlu’na teslim etmek...
Bahçeli'nin Erdoğan'a mektubu

15 gün kadar oluyor. MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında öfke patlaması yaşamıştı. Öcalan’a yönelik talep ve sözleri nedeniyle eleştiren milliyetçi/ülkücü camiaya verip...
İktidarın güç gösterisi!

Başlığı okuyanlar iktidar en güçlü dönemini yaşıyor, ne isterse yapıyor, yapabiliyor; güç gösterisine ihtiyacı mı var diyebilir…Ama var…Çünkü iktidar çok güçlü gözükse de aslında çok güçlü değil....
CHP'ye 'Mutlak Butlan'ın alt yapısı!

Halk TV ekranında dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar yolda, markette, metroda, metrobüste gördükçe sıkıştırıyor…Neler oluyor diyorlar…Bu işin sonu nereye varacak diyorlar….'CHP...
Muhalefetsiz Türkiye!

Geçen yıl yaza girerken Erdoğan’ın hayali muhalefetsiz Türkiye başlıklı bir yazı kaleme almıştım.Haklı olduğum, doğru tespit yaptığım ortaya çıktı. O gün bugündür CHP’ye yönelik operasyonları hız...
Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun

TÜİK Başkanı atıldı. Çok makbul yönetici miydi?Hayır…2022 yılından beri görevdeymiş… Geçmişi pırıl pırıl.. Eğitimi on numara. TÜİK Başkanlığı görevini hak etmiş mi?Evet..Ama maalesef, 2022 yılında...
Öcalan'a statü kriz çıkarır mı?

Bahçeli dün esti gürledi. Öfke patlaması yaşadı. Kendisini ve partisini eleştirenlere verdi veriştirdi…Hedefinde kim vardı?MHP’yi DEM ile yakınlaşmakla suçlayan, MHP’yi terörle birlikte anan...
AKP'ye neden oy versinler ki!

Bugün veya bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruların yer aldığı anketlere itibar etmem…Çünkü…Ortada seçim yoktur, seçim atmosferi yoktur… Seçim döneminde ülkenin hangi şartlar içinde...
Erdoğan'a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?

Bu soruyu TOKİ’nin 500 bin konut projesi açıklandığı gün…Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordum…Aile Bakanı’na sordum…Sağlık Bakanı’na sordum…Yanıt vermediler. Şimdi hükümetin yegane temsilcisi olan...
AKP'nin seçimi kazanmak için üç hayali

Üç hayali dedim üç hedefi de denilebilir ama!...Ama hedefler hayal gibi…'Çevremizde savaş var, istikrarsızlık var, terör başka kılıklarda yeniden kafa kaldırabilir bu ortamda deneyimli siyasetçiye...
