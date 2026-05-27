Bay Kemal bayramı

İşçinin, asgari ücretlinin bayram yapacak hali yok…

Günde bir öğünle yetinen öğrencilerin de bayram yapacak durumu yok…

Çiftçinin hali ortada… Gırtlağına kadar borç batağında. Bayramı yaşayacak dermanları yok…

Emeklinin bırakın bayramı, nefes olacak hali kalmamış… Bayram neyimize diyorlar!..

Bu rejim değişsin diyenlerin, otokrasiden demokrasiye geçmek umudunda olanların da bayramı değil…

Yeter artık yarım asır oluyor, AKP iktidardan insin CHP gelsin diyenlerin de bayramı olamaz…

Eee, bu bayram kimin için bayramı?

Bay Kemal için bayram…

AKP yönetimi için bayram…

Saray için bayram.

Kılıçdaroğlu üç yıl sonra amacına ulaştı. Hukuki değil siyasi bir kararla CHP’nin başına döndü. Bayram ona bayram. Kurbanını da bayramdan beş gün önceden kesti…

Kurban ne mi?

CHP….

Saray’ın desteğiyle CHP’nin önüne takozu koydu. CHP’nin içini karıştırmak, parçalamak için ne gerekiyorsa yaptı/yapıyor/yapmaya devam edecek.

Ödülü ne?

CHP binasının zirvesindeki makam koltuğu mu?

Evet…

Kendisi il il dolaşıp miting yapmayacak, sokağa çıkıp halkla yüz yüze gelmeyecek, partisine oy istemeyecek!

Peki ne yapacak?

Makamında oturacak…

Hatta miting yapmak isteyenlere engel olacak. Halkla temas kuran oy isteyen CHP’lileri partiden atacak… Görürsünüz bak önümüzdeki haftalarda bu dediklerimin hepsi olacak…

Gözünü hırs bürümüş. CHP umurunda değil. Saray’la kol kola girerek Özgür Özel’i siyaset sahnesinden silmek için elinden geleni yapacak.

Özel’in üyeliğini askıya alırsa şaşırmam. Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına bile destek verirse hayret etmem.

Küçük dilimi yutmam…

MHP Genel Başkanı haftalar önce CHP’yi parçalamayın içini karıştırmayın diye uyarmıştı. AKP’nin kurucu babalarından Bülent Arınç dün benzer açıklama yaptı. ‘CHP’yi işlevsiz hale getirmek, içini karıştırmak gücünü yok etme neticesi doğuracak karardır’ dedi…

Yani siyasi sonuçlar doğurması için alınan karar olduğunu ima etti…

Bahçeli de Arınç da siyasi karar olduğunun altını çizdi…

Bundan sonra ne olacak derseniz?

Kılıçdaroğlu ne CHP’li üyelerin ne de CHP’li delegelerin önüne sandık koyar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce kurultay falan olmaz. Bay Kemal 2028 kadar Erdoğan’a rahat nefes aldıracak vizyonda(!) muhalefet sergiler…

Bu süre içinde Özgür Özel ve ekibini tamamen temizledikten sonra partinin anahtarını ‘cenaze levazımatçısı’ na teslim eder!..