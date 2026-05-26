9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak, kimler iş başında olacak?

Bayramlar, toplumların ortak duygularda buluştuğu en özel zamanlardır. Kırgınlıkların unutulduğu, aile sofralarının kurulduğu, çocukların heyecanla yeni kıyafetlerini giydiği, büyüklerin ziyaret edildiği günlerdir bayramlar… Ancak Türkiye’de milyonlarca çalışan için bayram yaklaşırken akla gelen ilk soru artık “Nereye gideceğiz?” değil; “İzin yapabilecek miyiz?” oluyor.

Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına yönelik açıklanan 9 günlük idari izin kararı, toplumun büyük bölümünde doğal olarak bir beklenti oluşturdu. Sosyal medya günlerdir aynı soruyla dolu: “Özel sektör çalışanları da 9 gün tatil yapacak mı?”

Aslında bu soru bile çalışma hayatındaki büyük eşitsizliği gözler önüne seriyor.

Çünkü kamuda açıklanan idari izin kararı, özel sektörü doğrudan kapsamıyor. Yani devlet kurumlarında çalışan milyonlarca kişi uzun tatil planları yaparken, özel sektör çalışanlarının önemli bir bölümü için süreç tamamen işverenin kararına bağlı ilerliyor. Yasal olarak özel sektörde bayram tatili süresi belli. Bunun üzerine çıkılması ise işverenin inisiyatifinde.

Bazı şirketler çalışan memnuniyetini önemseyerek uzun tatil kararı alabiliyor. Ancak özellikle üretim, lojistik, sağlık, güvenlik, turizm, akaryakıt ve perakende gibi sektörlerde hayat durmadığı için çalışanların büyük kısmı bayramı iş başında geçiriyor. Çünkü birileri tatildeyken de marketler açık kalıyor, hastaneler hizmet veriyor, oteller müşteri ağırlıyor, kargolar taşınıyor.

Türkiye’de özel sektör çalışanı olmak biraz da budur aslında… Bayramın yaklaşmasını herkes kadar heyecanla beklersiniz ama son ana kadar “çalışma listesinde ismim var mı?” diye kontrol edersiniz.

İşin en dikkat çekici tarafı ise çalışanların önemli bölümünün haklarını tam olarak bilmemesi. Birçok çalışan bayramda çalışmanın zorunlu olduğunu düşünüyor. Oysa iş sözleşmesinde açık hüküm yoksa, işveren çalışanı resmi tatilde çalışmaya zorlayamaz. Fakat uygulamada işler çoğu zaman kitaplarda yazdığı gibi ilerlemiyor.

Bugün ekonomik şartlar nedeniyle insanlar hak aramaktan çekiniyor. İşini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca çalışan için “itiraz etmek” büyük bir risk olarak görülüyor. Bu yüzden birçok kişi istemese bile bayram mesaisini kabul ediyor. Hatta bazı çalışanlar artık fazla mesaiyi ek gelir fırsatı olarak görmek zorunda kalıyor.

Çünkü hayat pahalı…

Kiralar yüksek, faturalar ağır, market fiyatları her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca bayram tatilinde dinlenmek yerine çalışmayı tercih eden insanların sayısı da artıyor. Eskiden bayram mesaisi bir zorunluluk gibi görülürdü; bugün ise birçok kişi için ekonomik bir ihtiyaç haline geldi.

İşte tam da bu yüzden “Bayram herkes için aynı yaşanıyor mu?” sorusu önem kazanıyor.

Bir tarafta tatil beldelerine gitmek için rezervasyon yapan insanlar var…

Diğer tarafta ise bayram boyunca kaç saat fazla mesai yapacağını hesaplayan çalışanlar…

Bir tarafta çocuklarıyla uzun kahvaltılar yapacak aileler var…

Diğer tarafta sabahın erken saatinde servis bekleyen emekçiler…

Aynı ülkede, aynı bayramda ama tamamen farklı hayatlar yaşanıyor.

Üstelik mesele sadece tatil süresi de değil. Çalışma hayatındaki adalet duygusu da burada sorgulanıyor. Aynı ekonomik düzenin içinde yaşayan insanlar arasında bu kadar büyük çalışma koşulu farklarının oluşması, toplumdaki aidiyet duygusunu da zedeliyor. İnsanlar artık sadece maaşlarını değil; yaşam kalitelerini, sosyal haklarını ve dinlenme haklarını da kıyaslıyor.

Özel sektör çalışanlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de “sürekli yetişme” baskısı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma saatleri kağıt üzerinde bitiyor ama telefonlar susmuyor, mesajlar devam ediyor, mailler geliyor. İnsanlar fiziksel olarak iş yerinde olmasa bile zihinsel olarak çalışmaya devam ediyor.

Bu nedenle bayram tatili sadece birkaç günlük izin değil; aynı zamanda psikolojik bir nefes alma ihtiyacıdır.

İnsanların ailesiyle zaman geçirmeye, çocuklarının büyüdüğünü fark etmeye, anne babasının elini öpmeye, biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü sürekli çalışan ama dinlenemeyen toplumlarda mutsuzluk artar, verim düşer, sosyal bağlar zayıflar.

Belki de artık şu soruyu daha yüksek sesle sormamız gerekiyor:

Çalışmak için mi yaşıyoruz, yoksa yaşamak için mi çalışıyoruz?

Bayramlar, bu sorunun cevabını düşünmek için önemli bir fırsattır.

Elbette üretim devam edecek, hizmet sektörü çalışacak, hayat tamamen durmayacak. Ancak emek veren insanların sadece ekonomik değil, insani yönünün de görülmesi gerekiyor. Çünkü mutlu çalışan, huzurlu toplumun temelidir.

Bu noktada işverenlere de önemli sorumluluk düşüyor. Çalışanını sadece üretim gücü olarak gören anlayış yerine, insani ihtiyaçları önemseyen bir çalışma kültürü oluşturulması artık bir tercih değil, gereklilik haline geldi. Küçük bir izin jesti, adil bir fazla mesai ücreti ya da çalışanına verilen değer; bazen maaştan bile daha büyük motivasyon sağlayabiliyor.

Bayramlar biraz da vicdanı hatırlama günleridir.

Sadece sofraları değil, empatiyi de büyütme zamanıdır.

Bu vesileyle; bayramı ailesinin yanında geçirecek olanlara huzurlu bir tatil, görev başında olacak tüm çalışanlara ise kolaylık ve emeklerinin karşılığını alacakları güzel günler diliyorum. Hastanede nöbet tutan sağlık çalışanından güvenlik görevlisine, fabrikada çalışan işçiden şoföre, kasiyerden teknik personele kadar herkesin emeği çok kıymetli.

Tüm okuyucularımın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramın; ülkemize huzur, çalışanlara adalet, ailelere bereket ve insanlara umut getirmesini temenni ediyorum.

Çünkü mesele yalnızca kaç gün tatil yapıldığı değildir…

Asıl mesele, insanların bayramı gerçekten hissedip hissedemediğidir.