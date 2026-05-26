İlk butlan anketi geldi: Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'den

KONDA Araştırma ve Danışmanlık'ın yaptığı araştırma, CHP kurultay davasına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının toplumda ve CHP seçmeninde destek bulamadığını ortaya koydu.

Araştırmada katılımcılara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı soruldu. Anket sonuçlarına göre toplumun önemli bir bölümü CHP’nin kısa süre içinde yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Bu görüş Türkiye genelinde yüzde 59 olarak ölçülürken, AKP seçmeninde yüzde 53, MHP seçmeninde ise yüzde 68’e çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AKP VE MHP SEÇMENİNDEN GELDİ

Araştırma, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik desteğin CHP tabanında oldukça sınırlı kaldığını da gösterdi. “Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı” diyen CHP seçmeninin oranı yalnızca yüzde 5 olarak ölçüldü. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini üstlenmesi ise daha çok AK Parti ve MHP seçmeninden destek gördü.

Öte yandan CHP seçmeninin yüzde 43’ü Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararını tanımayarak görevine devam etmesi gerektiğini savunurken, yüzde 53’ü ise yeni kurultay yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 39’u kararı “kesinlikle yanlış”, yüzde 13’ü ise “yanlış” bulduğunu ifade etti. Böylece kararı olumsuz değerlendirenlerin toplam oranı yüzde 52’ye ulaştı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46’sı “mutlak butlan” kavramını daha önce hiç duymadığını söyledi. Yüzde 29’u kavramı önceden bildiğini belirtirken, yüzde 25’i ise bu hafta öğrendiğini ifade etti.