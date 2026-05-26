Özgür Özel'in İzmir buluşmasına polis müdahalesi!

Özgür Özel:

Değerli arkadaşlar, teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgiye. İzmir örgütümüz, Aydın, Denizli, Muğla, bütün seçilmişleri bugün burada. Ben normalde bayramın birinci gününü hep Manisa'da geçiriyorum. Yine öyle yapacaktık. Araya tabii partiye yapılan saldırı girince partide kalıyorduk. Sonra o nahoş görüntüler olduktan sonra tekrar programı revize ettik.

Manisa'ya gitmek üzere şimdi havaalanına geldim. Sağ olsun arkadaşlar; havalimanında bir karşılamadan ziyade, İzmir İl Başkanlığı ve yakınındaki meydanda partililerimizin bayramlaşmak istediğini söyledi İzmir İl Başkanımız. Biz de olur dedik. Planlanmış bir miting yok. O yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani. Partililerle merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız. Herkes yoğun duygular yaşıyor.

Bununla ilgili de İl Başkanlığımızın hemen yanında o meydan... Korkmuşlar, meydanı çevirmişler. Yok işte barikatlar, bilmem neler... Böyle şeylere gerek yok. Gideceğiz, millet neredeyse orayla buluşuruz. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. Partililerimiz nerede bekliyorsa oraya gideriz. Gün, o gün değil yani. Normal günlerden geçmiyoruz. Halen daha idrak edemiyorlar.

Yani insanlar bir şey istiyorsa, halk bir şey istiyorsa, partililer bir şey istiyorsa; demokrasi öyle bir şey, o denilen şey olur. Yani AK Parti'yi kuran irade de odur, AK Parti'ye seçim kazandıran da odur, iktidarda tutan da odur, iktidardan götürecek olan da odur. Sen buraya kadar gelip de iktidardan gitmemek için başka yollara gidersen, ya da sen partini yıllarca seçilerek yönetip de seçim kaybedince başka yollara gidersen işte bunun millette karşılığı olmaz. Bunun millette karşılığı olmaz.

O yüzden bir kez daha herkesi şapkasını önüne koyup bir düşünmeye davet ediyorum. Gücü nereden alıyoruz? Ben gücü makamdan, mevkiden, binadan, unvandan değil; ben gücü demokrasiye olan, halka olan inancımdan alıyorum. Onlar da o yüzden bize sahip çıkıyorlar. Kayyumların, cuntaların yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez.

Ve diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez. İçin için kemirir. Halkla birlikte hareket edenlerin de coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. Bugün önümüze koyulacak her bariyer milletin bizatihi kendinin önüne konmuş bariyerdir. Biz öyle bir bariyeri fikren tanımıyoruz. Fiziken bariyerle didişecek değiliz. Kim neredeyse İzmirliler, orada bayramlaşırız, orada selamlaşırız. Bir görelim bakalım neredelermiş.