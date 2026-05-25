Son Dakika | Bayramın ikinci gününe çağrı yapılmıştı! Kılıçdaroğlu genel merkez planını erteledi

Son dakika... Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günündeki planı ertelendi.

CHP Genel Merkezi’nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun binaya gideceği tarih 30 Mayıs olarak güncellendi.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gerilim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun programında değişikliğe gidildi.

Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gideceği tarih daha önce 28 Mayıs olarak duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'li vekiller arasında yer alan Hasan Öztürkmen, bu duyuruyu yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun programı 28 Mayıs idi. Ayrıca CHP Genel Merkezi'ne polis girmesine Öztürkmen tepki gösterniş fakat kısa süre sonra paylaşımını kaldırmıştı.

Ancak partiler arası bayramlaşma programı nedeniyle bu tarihin uygun görülmediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’in açıklamasına göre, Kılıçdaroğlu 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne gidecek.

KILIÇDAROĞLU HALK İLE BULUŞACAKMIŞ

Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti Meclisi toplantısının ise 1 Haziran’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gidişinin Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 28 Mayıs’ta yapılması gündemdeydi.

Yeni plana göre Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde olacak. Bu ziyaretin ardından parti yönetimine ilişkin adımların da netleşmesi bekleniyor.

PEKİ KILIÇDAROĞLU İLE KİM BAYRAMLAŞACAK?

Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı butlan kararını kabul etmesi Türk siyasetinde de tepki yarattı.

İYİ Parti, DEM Parti, HKP, TİP, TKP, BTP ve birçok siyasi parti CHP Lideri Özgür Özel'e destek verdi.

Söz konusu partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile bayramlaşması beklenmezken MHP'nin bayramlaşacağı söylendi.

AKP'nin bayramlaşma kararı da henüz açıklanmadı.

Öte yandan MHP'nin önemli ismi Feti Yıldız, butlan kararının hukuki olmadığını görüşünü açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Yıldız, mevcut kanuna göre CHP için verilecek kararın butlan değil kurultay tarihi olması gerektiğine dair görüş işaret etmişti. Yıldız'ın paylaşımı gündeme oturmuştu. Fakat Yıldız o paylaşımı sildi.

MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun karardan feragat etmesi gerektiğini söylemişti.

