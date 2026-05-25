VakıfBank'ta beklenmedik ayrılık: 2 günde 3 oldu
Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ta bir ayrılık daha açıklandı. Sarı siyahlı kulüp, 2 günde 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı.
VakıfBank, en başarılı geçen sezonlarından birinin ardından yeniden yapılanma hedefinde ayrılıkları açıkladı.
Sarı siyahlı takım geride kalan sezonda Vodafone Sultanlar Ligi, Kupa Voley ve Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Sezonun bitmesinden sonra da takımda yaprak dökümü yaşanmaya başladı.
VakıfBank'ta dün 2 ayrılık yaşanmıştı. Sarı siyahlı kulüp bu ayrılıkları şu açıklamalarla duyurdu:
VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Chiaka Ogbogu ile vedalaştı. İki farklı dönemde forma giydiği sarı siyahlılar ile 10 kupa kazanan tecrübeli orta oyuncuya düzenlenen törenle yollar ayrıldı.
Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Chiaka Ogbogu ile vedalaştı. İki farklı dönemde sarı siyahlı formayı geçiren tecrübeli orta oyuncu; ilk döneminde 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Sultanlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası kazandıktan sonra geçen sezon başında yeniden transfer olduğu VakıfBank ile CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i kazandı. Kulüpte düzenlenen törenle katkılarından dolayı Ogbogu'ya teşekkür edildi.
Sezonu 3 kupayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Adhu Malual ile vedalaştı. Bu yılın başında transfer olduğu sarı siyahlılar ile 3 kupa kazanan İtalyan pasör çaprazına kulüpte düzenlenen törenle katkılarından dolayı teşekkür edilerek, çiçek verildi.
Bir ayrılık da bugün duyuruldu. Açıklama şöyle: VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sıla Çalışkan ile yollarını ayırdı. Sarı siyahlıların altyapısından yetişen tecrübeli pasöre düzenlenen törenle katkıları için teşekkür edildi. Voleybol kariyerine sarı siyahlılar ile başladıktan sonra çeşitli takımlarda forma giyen tecrübeli pasör, 2024-2025 öncesi döndüğü VakıfBank ile 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi ve 1 Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı. Kulüpte düzenlenen törenle Çalışkan'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.