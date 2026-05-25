VakıfBank'ta beklenmedik ayrılık: 2 günde 3 oldu

5 7

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Chiaka Ogbogu ile vedalaştı. İki farklı dönemde forma giydiği sarı siyahlılar ile 10 kupa kazanan tecrübeli orta oyuncuya düzenlenen törenle yollar ayrıldı.

Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Chiaka Ogbogu ile vedalaştı. İki farklı dönemde sarı siyahlı formayı geçiren tecrübeli orta oyuncu; ilk döneminde 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Sultanlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası kazandıktan sonra geçen sezon başında yeniden transfer olduğu VakıfBank ile CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’i kazandı. Kulüpte düzenlenen törenle katkılarından dolayı Ogbogu’ya teşekkür edildi.