Kılıçdaroğlu'na Tunç Soyer'den de destek yok! "Geride sadece derin bir utanç kaldı"

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezini polis ekiplerince boşalttırmasına tepkiler sürüyor.

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de kendisine yakın isimlerden olan CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

TUNÇ SOYER'DEN DE KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YOK

Kılıçdaroğlu'nun avukatları aracılığıyla gönderdiği tebligat sonrası genel merkezde polis ekipleri ile partililer arasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Soyer, olayları büyük bir üzüntüyle takip ettiğini ifade ederek "Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı." dedi.

4 Temmuz 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Soyer, Kılıçdaroğlu'na destek vermezken "Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü. Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız, biliyorum." ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Değerli Dostlar, Dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü. Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız biliyorum. Çünkü umut mücadeleye dairdir. Ve mutlaka hakikati daha iyi anlayıp, yeni umut ve çarelerle yeniden buluşacağız. Biliyorum ki, memleket sevdamız için birleşerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz. Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum. Dilerim bu bayram; bizi birbirimizden ayıran değil birleştiren sebeplerin daha çok ve daha güçlü olduğunu idrak etmemize vesile olur."