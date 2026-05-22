İlkin Aydın dayanamadı: Flaş Kemal Kılıçdaroğlu hamlesi geldi
Milli voleybolcu Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın da son gelişmelere kayıtsız kalmadı. İlkin'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir hamle geldi.
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, son olarak Milletler Ligi maçları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da kaptanlığına getirildi.
Zaman zaman "Atatürk'ün kızlarıyız" diyen İlkin, Cumhuriyet değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını da dile getirdi.
Başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra ülkedeki sorunlara da kayıtsız kalmayan İlkin Aydın, CHP'ye karşı mahkemece alınan "Mutlak butlan" kararına da kayıtsız kalmadı.
"Mutlak Butlan"la Özgür Özel'in kazandığı kongrenin yok sayılıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar başkanlığa dönme kararından sonra İlkin Aydın'dan flaş bir hamle geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlak Butlan"ı kabul ettiğini belirtmişti.
İlkin Aydın da tepkisini gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla İtalya'da bulunan İlkin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya takibinden çıkardı.