Son Dakika | İşte Özgür Özel'in baskın seçim planı: Yüzde 60'la kazanırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Genel Merkez'e düzenlenen polis baskını ve yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24'e konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var." diyerek artık iki CHP olduğuna dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL BASKIN SEÇİM PLANINI AÇIKLADI

"Artık iki CHP var: Atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız." diyen Özel; kendilerinin olmamaları hâlinde partinin barajı bile geçemeyeceğini şöyle dile getirdi:

"Bırakırsak, biz yokuz dersek yüzde 5, yüzde 3’ün altında oy alabilir bunlar."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası baskın seçime ilişkin ise şunları söyledi:

"Butlanla parti içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ama baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz. O şartlar altında da CHP’nin listesine müdahale olursa… Benim en büyük itirazım şu, şu an CHP’yi kapattı Saray. Nasıl kapattı? Resmen CHP’yi kimin yöneteceğine delegeler değil de sarayın atadığı hakim karar veriyorsa CHP kapanmıştır. Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı’nın sonuçları ilan ettiği andır. O an açılmış olur. Şu an ara dönemdeyiz. Atanmış CHP, seçilmiş CHP. Sandığı getirmek için, yeni bir kuruluş mücadelesi başlattık."

"Sizce, ayrılmanızı, ayrı parti kurmanızı mı istiyorlar? Bunu yapacak mısınız?" sorusuna ise Özel şöyle yanıt verdi: