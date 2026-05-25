Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın direkt, Fenerbahçe'nin ise eleme turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu.
Süper Lig'de sezonu Galatasaray şampiyon olarak bitirirken, Fenerbahçe 2. sırada yer aldı.
Gelecek sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, Fenerbahçe 2. ön eleme turundan başlayacak.
Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Union St. Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
NEC Nijmegen (Hollanda)
Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze
Play off turu:
Lyon
Olympiakos
Bodo/Glimt
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak, kura çekiminde ise 3. torbada yer alacak. Kesinleşen takımlar şu şekilde:
1. Torba:
PSG
Barcelona
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Atletico Madrid
2. Torba:
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV
3. Torba:
Galatasaray
Feyenoord
Lille
Lyon (Lig Yolu'nda seri başı)
Bodo Glimt (Lig Yolu'nda seri başı)
Napoli
Leipzig
Villareal
Shakhtar Donetsk
4. Torba:
Kızılyıldız (Şampiyonlar Yolu'nda seri başı)
Dinamo Zagreb (Şampiyonlar Yolu'nda seri başı)
Slavia Prag
Slovan Bratislava (Şampiyonlar Yolu'nda seri başı)
Stuttgart
Lech Poznan (Şampiyonlar Yolu'nda seri başı)
AEK (Şampiyonlar Yolu'nda seri başı)
Como
Lens