Cem Küçük seçmen Özgür Özel'in yanında deyince TGRT stüdyosu karıştı

İktidar medyası TGRT ekranlarında CHP’ye ilişkin tartışma sırasında Cem Küçük ile Gürkan Hacır arasında sert bir polemik yaşandı. Küçük, sosyal medyadaki eğilimlerin Türkiye seçmenini yansıtmadığını savundu. Küçük, kendi gözlemlerine göre CHP seçmeninin Özgür Özel’den yana olduğunu söyledi.

Sözlerinin ardından Hacır, Küçük’ün milletvekili imzalarına ilişkin değerlendirmesine itiraz etti. Tartışma kısa sürede karşılıklı söz kesme ve geçmiş yorumlar üzerinden sertleşti.

Cem Küçük, Türkiye’de siyasi tabloyu sosyal medya üzerinden okumanın yanıltıcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sosyal medyaya şunun için bakmam. Sosyal medyada 2018'de Meral Akşener "tamam" dedi, 10 milyon görüntüleme. Tayyip Bey'in "devam"ı 1 milyon görüntüleme aldı, sandıkta gördük. Sosyal medyadan Türkiye profili çıkarılamaz. Çünkü Türkiye'de tüzel kişilikleri çıkardığınız zaman sosyal medya kullanıcısı 1-2 milyonu geçmiyor. Hani orada gerçekten fake hesapları falan çıkarın, kullanan, özellikle Twitter'ı çok az kişi Türkiye'de, 1 milyon kişi kullanıyor. 86 milyonluk ülkede... Oraya bakarak yorum yaparsak, şimdi oraya baktığınız zaman herkes şeyin aleyhine, Kemal Bey'in aleyhine. O doğru bir şey çıkmaz. Ama benim sokakta kendi gördüğüm, hani nasıl CHP'liler 2023'te "kutu kola koysak kazanıyoruz" gibi yanlış bir algı varsa, ben Özgür Bey'den yana olduklarını düşünüyorum. Kemal Bey'in işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ha bu seçim gelecek, sathı mailinde, o zaman daha net olarak da görülecek.”

VEKİLLER ÖZEL'İN YANINDA DEYİNCE ORTAM GERİLDİ

Küçük, CHP’li milletvekillerinin tutumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca hani dedikleri işte 90 milletvekili... E gördük işte 95 milletvekili, hani 90 milletvekili Kemal Bey'e imza verdiydi? 95'i gitti Özgür Bey'e imza verdi...”

KÜÇÜK KESME DEDİ HACIR KESERİM DEDİ

Bu sözlere Gürkan Hacır, "İmza falan vermedi Cem, sen hepsini karıştırıyorsun" sözü ile itiraz etti.

Cem Küçük de, "Yapmaya hepsi gitti verdi" yanıtını verdi.

Tartışma karşılıklı söz kesmeyle büyüdü. Cem Küçük, “Ben seni kesmedim bak.” dedi. Gürkan Hacır ise şu karşılığı verdi:

“Keserim canım ben seni, niye... kanun mu yani? Panel mi yapıyoruz burada?”

"KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI ERDOĞAN MI ÖZGÜR ÖZEL Mİ?"

Gürkan Hacır, Cem Küçük’ün daha önce Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumları da gündeme getirdi:

“Ya bitti gitti artık! "Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı yok" dedin, burada tirat attın ya! Bu stüdyoda ya! Bu stüdyoda!”

Cem Küçük ise tartışmayı Erdoğan ve Özgür Özel karşılaştırmasına taşıdı:

“Kemal Bey'in gerçek gücü Erdoğan'ı yenmek mi? Özgür Bey'i yenmek mi? Onun için mi geldi oraya? Yensin Erdoğan'ı görelim!”

Gürkan Hacır, bu sözlere de itiraz etti: