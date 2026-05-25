Meteoroloji bayram öncesi kritik haritayı paylaştı: Başlangıç saatini verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca vatandaşın plan yaptığı Kurban Bayramı öncesinde hava durumuna dair beklenen müjdeyi verdi. Günlerdir yurdu etkisi altına alan ve yer yer hayatı felç eden sağanak yağışlı sistemin ne zaman sona ereceği, yayımlanan 25-31 Mayıs haftalık tahmin haritasıyla netleşti.

Bugün geniş bir alanda sürecek olan sağanak yağışların, bayramın gelişiyle birlikte yurdu terk edeceği tarih ve saat dilimleri belli oldu.

METEOROLOJİ BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK HARİTAYI PAYLAŞTI

25 Mayıs Pazartesi günü için yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji, özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta-Doğu Karadeniz'in yüksek noktalarında yağışların "yerel kuvvetli" olacağı uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşların yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı bugün de tedbirli olmaları istendi.

BAŞLANGIÇ SAATİNİ VERDİ

Haftalık tahmin haritasındaki verilere göre, sağanak yağışların etkisini kaybederek güneşin yüzünü göstereceği sürecin başlangıç saati bugün gece yarısı olacak.

Havanın döneceği kritik takvim şu şekilde detaylandırıldı:

26 Mayıs Salı (Arife Günü): Yağışlı kütle yurdun batısını terk etmeye başlayacak. Marmara ve Ege'de bulutlar dağılırken, sağanak yağış Karadeniz ve Doğu Anadolu hattına çekilecek.

27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Dönüşümün en net hissedileceği gün olacak. Batı ve iç bölgelerde güneşli hava hakim olurken, yağışlar sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sınırlı kalacak.

28-31 Mayıs: Perşembe gününden itibaren yağışlar yurdu tamamen terk edecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Türkiye genelinde az bulutlu ve açık, tam bir bayram havası yaşanacak.

Meteoroloji'nin paylaştığı harita, bayramın ilk gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini ve uzun süredir beklenen bahar güneşinin tüm illerde etkili olacağını gösterdi.